Обеспечьте себе постоянный доход, устанавливая Bukza на сайты ваших клиентов.
Вы будете получать партнерское вознаграждение при каждом пополнении баланса подключенных вами клиентов:
20%
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Вывод средств производится на расчетный счет по агентскому договору и возможен при наличии более одного подключенного клиента на платном тарифном плане и накоплении минимальной суммы для вывода – 3000 руб.
Просто отправьте заявку на адрес support@bukza.com
, и мы вышлем вам агентский договор и проконсультируем о дальнейших действиях.
- Услуги проката: инвентарь, инструменты, автомобили, яхты, лимузины, техника, товары для детей, посуда, костюмы, музыкальные инструменты и др.
- Аренда: лофты, бизнес-залы, офисы, коворкинги, компьютерные клубы, квартиры, фотостудии, парковочные места, автосервис и пр.
- Мероприятия: экскурсии, туры, прогулки на теплоходе, выставки, полет на воздушном шаре, тренинги, курсы, тренировки и т.д.
- Развлечения: бани и сауны, боулинг, бильярд, квесты, лазертаг, пейнтбол, страйкбол, бары, кафе, аттракционы и многое другое.
- Спорт: футбольная площадка, бассейн, теннисный корт, лыжи и сноуборд, коньки, картинг, серфинг и др.