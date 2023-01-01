Обеспечьте себе постоянный доход, устанавливая Buk za на сайты ваших клиентов.

Вы будете получать партнерское вознаграждение при каждом пополнении баланса подключенных вами клиентов:

20%

от суммы платежа

Вывод средств производится на расчетный счет по агентскому договору и возможен при наличии более одного подключенного клиента на платном тарифном плане и накоплении минимальной суммы для вывода – 3000 руб.

Как стать нашим партнером?

Просто отправьте заявку на адрес support@bukza.com , и мы вышлем вам агентский договор и проконсультируем о дальнейших действиях.

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