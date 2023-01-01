Bukza Bukza
Обеспечьте себе постоянный доход, устанавливая Bukza на сайты ваших клиентов.
Вы будете получать партнерское вознаграждение при каждом пополнении баланса подключенных вами клиентов:
20%
от суммы платежа
Вывод средств производится на расчетный счет по агентскому договору и возможен при наличии более одного подключенного клиента на платном тарифном плане и накоплении минимальной суммы для вывода – 3000 руб.
Как стать нашим партнером?
Просто отправьте заявку на адрес support@bukza.com, и мы вышлем вам агентский договор и проконсультируем о дальнейших действиях.
Кому будет интересен виджет Bukza?
  • Услуги проката: инвентарь, инструменты, автомобили, яхты, лимузины, техника, товары для детей, посуда, костюмы, музыкальные инструменты и др.
  • Аренда: лофты, бизнес-залы, офисы, коворкинги, компьютерные клубы, квартиры, фотостудии, парковочные места, автосервис и пр.
  • Мероприятия: экскурсии, туры, прогулки на теплоходе, выставки, полет на воздушном шаре, тренинги, курсы, тренировки и т.д.
  • Развлечения: бани и сауны, боулинг, бильярд, квесты, лазертаг, пейнтбол, страйкбол, бары, кафе, аттракционы и многое другое.
  • Спорт: футбольная площадка, бассейн, теннисный корт, лыжи и сноуборд, коньки, картинг, серфинг и др.
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