Политика конфиденциальности

Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую Bukza может получить о пользователе во время использования им любого из сервисов, служб, программ и продуктов Bukza (далее — Сервисы, Сервисы Bukza).

Использование Сервисов Bukza означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его личной информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования Сервисов.

1. Информация пользователей, которую получает и обрабатывает Bukza

1.1. В рамках настоящей Политики под «информацией пользователя» понимаются:

1.1.1. Информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации (создании учётной записи) или в процессе использования Сервисов, включая персональные данные пользователя. Обязательная для предоставления Сервисов (оказания услуг) информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется пользователем на его усмотрение.

1.1.2 Данные, которые автоматически передаются Сервисам Bukza в процессе их использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.

1.1.3 Иная информация о пользователе, сбор и/или предоставление которой определено в Регулирующих документах отдельных Сервисов Bukza.

1.2. Настоящая Политика применима только к Сервисам Bukza. Bukza не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайтах Bukza, в том числе в результатах поиска. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия.

1.3. Bukza в общем случае не проверяет достоверность информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль над их дееспособностью. Однако Bukza исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. Последствия предоставления недостоверной информации определены в Пользовательском соглашении сервисов Bukza.

2. Цели сбора и обработки информации пользователей

2.1. Bukza собирает и хранит только те данные, которые необходимы для предоставления Сервисов и оказания услуг (исполнения соглашений и договоров с пользователем).

2.2. Личную информацию пользователя Bukza может использовать в следующих целях:

2.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Bukza;

2.2.2. Предоставление пользователю персонализированных Сервисов;

2.2.3. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Сервисов, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя;

2.2.4. Улучшение качества Сервисов, удобства их использования, разработка новых Сервисов и услуг;

2.2.5. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.

3. Условия обработки информации пользователя и её передачи третьим лицам

3.1. Bukza хранит информацию пользователей в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов.

3.2. В отношении информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных Сервисов, пользователь соглашается с тем, что определённая часть его информации становится общедоступной.

3.3. Bukza вправе передать информацию пользователя третьим лицам в следующих случаях:

3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;

3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного Сервиса либо для оказания услуги пользователю;

3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;

3.3.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации;

3.3.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Bukza или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает Пользовательское соглашение сервисов Bukza.

3.4. При обработке данных пользователей Bukza руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».

4. Изменение пользователем персональной информации

4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им информацию или её часть.

4.2. Пользователь также может удалить предоставленную им в рамках определенной учетной записи информацию, связавшись с Bukza любым удобным для себя способом. При этом удаление аккаунта может повлечь невозможность использования некоторых Сервисов Bukza.

5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей

Bukza принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство

6.1. Bukza имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция всегда находится на странице по адресу https://bukza.ru/policy.

6.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Bukza, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.

7. Обратная связь. Вопросы и предложения

Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует сообщать в Службу поддержки пользователей Bukza (support@bukza.com).

Дата публикации: 20.12.2016 г.