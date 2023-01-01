У нас цена одного часа - 100 рублей, но с третьего часа цена становится 80 рублей. Как такое сделать?

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У вас уже есть ресурс с правилом работы. Например, круглосуточная аренда стоимостью 100 рублей в час за место. Всего 10 мест.

Чтобы изменить цену третьего и последующих часов, вы можете использовать одно из трех решений.

Скидка за длительные бронирования

Вы можете добавить скидку при бронированиях от трех часов и более.

Добавьте компонент цены.

Введите название компонента. Нажмите Вставить параметр. Вставьте параметры для длительности — количества часов [STEPS] и для числа мест (тарифа) [P1].

Введите формулу. Умножьте скидку 20 рублей на количество часов свыше двух. И все это умножьте на число занятых мест.

-20 * ([STEPS]-2) * [P1]

После этого нажмите Добавить условие.

Укажите минимальное число шагов — 3. Тогда при бронировании одного или двух шагов скидка действовать не будет. Сохраните.

Теперь проверим результат. Забронируем на 5 часов два места.

-20 * (5-2) * 2 = 120 рублей.

Надбавка за краткосрочные бронирования

Вы можете пойти по обратному пути. Добавить надбавку 20 рублей в час для бронирований короче трех часов. Для этого в тарифе выставьте цену часа - 80 рублей. Затем создайте компонент цены.

Введите название компонента. Добавьте параметры для длительности — количества часов [STEPS] и числа мест — тарифа [P1].

Введите формулу. Надбавку 20 рублей умножьте на количество часов. И все это умножьте на число занятых мест.

20 * [STEPS] * [P1]

Затем нажмите Добавить условие.

Укажите максимальную длительность шагов — 2. Тогда надбавка будет действовать только при бронировании одного или двух шагов (часов). Сохраните.

Проверим результат. Забронируем на 2 часа три места.

20 * 2 * 3 = 120 рублей.

Вся стоимость компонентом цены

Если вы не хотите разбивать на части стоимость, посчитайте ее компонентом цены. Для этого выставьте цену часа в тарифе — 0 рублей.

Добавьте компонент цены. Введите название.

Вставьте параметры для длительности — количества часов [STEPS] и числа мест — тарифа [P1].

Укажите формулу. Стоимость 100 руб умножим на число часов. Вычтем скидку 20 руб, умноженную на количество часов свыше двух. И все это умножим на число занятых мест.

В формуле используйте функцию Max. Она возвращает максимальное из двух чисел в скобках. Таким образом, выражение [STEPS]-2 не может стать меньше нуля. Чтобы добавить функцию нажмите Вставить функцию и из списка выберите Max.

(100 * [STEPS] - 20 * Max(0,[STEPS]-2)) * [PLACES]

Проверим результат. Забронируем на 4 часа два места.

(100 * 4 - 20 * (4-2)) * 2 = 720 рублей.

Посмотрите этот пример в действии: