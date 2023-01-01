У нас цена одного часа - 100 рублей, но с третьего часа цена становится 80 рублей. Как такое сделать?

У вас уже есть ресурс с правилом работы.
Например, круглосуточная аренда стоимостью 100 рублей в час за место. Всего 10 мест.
Чтобы изменить цену третьего и последующих часов, вы можете использовать одно из трех решений.
Вы можете добавить скидку при бронированиях от трех часов и более.
Добавьте компонент цены.
Введите название компонента.
Нажмите Вставить параметр.
Вставьте параметры для длительности — количества часов [STEPS] и для числа мест (тарифа) [P1].
Введите формулу.
Умножьте скидку 20 рублей на количество часов свыше двух.
И все это умножьте на число занятых мест.
-20 * ([STEPS]-2) * [P1]
После этого нажмите Добавить условие.
Укажите минимальное число шагов — 3.
Тогда при бронировании одного или двух шагов скидка действовать не будет.
Сохраните.
Теперь проверим результат.
Забронируем на 5 часов два места.
-20 * (5-2) * 2 = 120 рублей.
Вы можете пойти по обратному пути.
Добавить надбавку 20 рублей в час для бронирований короче трех часов.
Для этого в тарифе выставьте цену часа - 80 рублей.
Затем создайте компонент цены.
Введите название компонента.
Добавьте параметры для длительности — количества часов [STEPS] и числа мест — тарифа [P1].
Введите формулу.
Надбавку 20 рублей умножьте на количество часов.
И все это умножьте на число занятых мест.
20 * [STEPS] * [P1]
Затем нажмите Добавить условие.
Укажите максимальную длительность шагов — 2.
Тогда надбавка будет действовать только при бронировании одного или двух шагов (часов).
Сохраните.
Проверим результат.
Забронируем на 2 часа три места.
20 * 2 * 3 = 120 рублей.
Если вы не хотите разбивать на части стоимость, посчитайте ее компонентом цены.
Для этого выставьте цену часа в тарифе — 0 рублей.
Добавьте компонент цены.
Введите название.
Вставьте параметры для длительности — количества часов [STEPS] и числа мест — тарифа [P1].
Укажите формулу.
Стоимость 100 руб умножим на число часов.
Вычтем скидку 20 руб, умноженную на количество часов свыше двух.
И все это умножим на число занятых мест.
В формуле используйте функцию Max.
Она возвращает максимальное из двух чисел в скобках.
Таким образом, выражение [STEPS]-2 не может стать меньше нуля.
Чтобы добавить функцию нажмите Вставить функцию и из списка выберите Max.
(100 * [STEPS] - 20 * Max(0,[STEPS]-2)) * [PLACES]
Проверим результат.
Забронируем на 4 часа два места.
(100 * 4 - 20 * (4-2)) * 2 = 720 рублей.
Посмотрите этот пример в действии: