Хочу спросить дополнительные вопросы у клиента при бронировании. Как это сделать?

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Запрашивайте любую информацию у клиентов. Для этого откройте настройки ресурса и добавьте нужное поле.

В поля всех типов можно загружать картинки. Поля типа Число и Флаг можно сделать платными и ограниченными. Используйте одно и то же поле в нескольких ресурсах. Для этого в настройках поля выставьте флаг Доступно в других ресурсах.

Если при этом вы ограничите число участников, то эти участники будут распределяться между всеми бронированиями вне зависимости от ресурса.

Если вы не хотите показывать поля на форме бронирования, то выставьте флаг Показывать только управляющему. Тогда дополнительную информацию сможет заполнять только администратор.

Флаг

Если вам нужно узнать у клиента ответ формата 'да/нет', создайте поле Флаг. На форме настройки укажите название. Например: 'У меня День Рождения'. Сохраните.

В заказе поле Флаг выглядит так:

Число

Если ответом на вопрос должно быть целое число, создайте поле Число. Пример: 'Количество человек'.

При выборе услуг на виджете поле Число выглядит так:

Текст

Если нужен ответ в текстовом формате, создайте поле Текст. Например, если нужно узнать дату рождения, адрес доставки и т.п.

На виджете поле Текст выглядит так:

Текстовая область

Если текст не помещается в одну строку, создайте поле Текстовая область. Например, пожелания клиента к заказу.

На виджете поле Текстовая область выглядит так:

Варианты

Если нужно выбрать одну из опций, создайте поле Варианты. Введите название, например: 'Выберите цвет'. Затем через Enter перечислите варианты.

Фиолетовый

Желтый

Красный.



Поле на виджете выглядит так:

Выпадающий список

Поле Выпадающий список — еще один способ, чтобы перечислить варианты. Здесь также значение нужно перечислять с новой строки.

На виджете поле выглядит так:

Несколько вариантов

Если клиент может выбрать больше одной опции, создайте поле Несколько вариантов. Например, варианты напитков:

Сок

Лимонад

Кофе

Чай

Вода.



На виджете поле выглядит так:

Посмотрите в действии работу всех типов полей: