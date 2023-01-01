Поможете настроить?

check_circle

Если вы выбрали тариф "Профессиональный", мы настроим для вас 1 из ваших ресурсов. Вы сможете скопировать его и создать так остальные ресурсы.

Если вы выбрали тариф "Бизнес", мы можем настроить для вас несколько ресурсов (до 30). Также мы можем помочь стилизовать виджет под сайт.

Если вы выбрали тариф "Бесплатный", то вы можете заказать настройку 1 ресурса за 400 рублей. Для этого просто пополните баланс на 400 рублей.

В течение месяца вы можете тестировать и вносить изменения в задание. Через месяц настройка нашими специалистами будет платной. Стоимость будет зависеть от объема задания.