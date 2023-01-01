Поможете настроить?

Если вы выбрали тариф "Профессиональный", мы настроим для вас 1 из ваших ресурсов.
Вы сможете скопировать его и создать так остальные ресурсы.
Если вы выбрали тариф "Бизнес", мы можем настроить для вас несколько ресурсов (до 30).
Также мы можем помочь стилизовать виджет под сайт.
Если вы выбрали тариф "Бесплатный", то вы можете заказать настройку 1 ресурса за 400 рублей.
Для этого просто пополните баланс на 400 рублей.
В течение месяца вы можете тестировать и вносить изменения в задание.
Через месяц настройка нашими специалистами будет платной.
Стоимость будет зависеть от объема задания.
Чтобы мы могли настроить сервис для вас, после оплаты и перехода на тарифный план пришлите на support@bukza.com
запрос на настройку с описанием вашей работы:
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Названия и изображения ресурсов.
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Детальный график работы и цены.
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Скидки и надбавки с максимально подробным описанием условий.
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Запрашиваемая у клиента информация и сопутствующие услуги и товары.
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Требуется ли подключение платежей.
Если эта информация имеется на вашем сайте, то просто пришлите нам его адрес.