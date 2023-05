Как проверить состояние заказа при обработке платежа на своем сайте?

check_circle

1. Вам понадобится получить userId и checkStateToken.

API платежей мы передаем их в первом запросе на создание платежа. Вы можете сразу же их вставить в параметры своей платежной страницы.

bukzaUserId и bukzaCheckStateToken. В случае использования PayAnyWay мы передаем эти параметры на указанную вами страницу, как

<script src="https://app.bukza.com/static/js/bukzaCheckState.js"></script> 2. На вашей странице обработки платежа добавьте скрипт:

var bukzaCheckState = new BukzaCheckState({

userId: 12345,

token: 'eyJVc2VySWQiOjIsIk9yZGVyS...Ws9In0%3D',

handler: function (result) {

console.log(result); //{isFinished:true, isValid:true, amount:99.99}

}

});

bukzaCheckState.bind(); 3. После загрузки документа выполните:

Этот скрипт запустит праверку статуса заказа. Каждые 10 секунд он будет получать результат проверки и вызывать ваш обработчик (handler). В обработчике вы сможете проверить результат и выполнить требуемое действие: вывести ошибку, вернуть пользователя на предыдущую страницу или показать страницу об успешном завершении заказа.

Если значения userId и token не указаны, то скрипт возьмет их из параметров страницы: bukzaUserId и bukzaCheckStateToken.

Пример кода

Реальный пример использования вы можете найти в исходниках страницы https://app.bukza.com/paw.html. Там используется такой код обработчика:

handler: function (result) {

if (result) {

if (result.isFinished) {

if (result.isValid) {

//order is completed succesfully

window.location.href = 'https://app.bukza.com/result.html?result=success&culture=ru';

} else {

//order is completed but for some reason it is not valid

window.location.href = 'https://app.bukza.com/result.html?result=warning&culture=ru';

}

} else {

if (result.isValid) {

if (result.amount != window.amount) {

//amount to pay has changed, going to the previous page

window.history.go(-1);

} else {

//everything is ok, waiting for payment

}

} else {

//order became invalid, going to the previous page

window.history.go(-1);

}

}

}

else {

window.location.href = 'https://app.bukza.com/result.html?result=error&culture=ru';

}

}