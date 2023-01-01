Что может быть ресурсом, а что тарифом?

Ресурс - это то, что клиенты бронируют.
Это может быть что угодно: комната, велосипед, корт, квест, катер, билет на событие.
Важно то, что клиенты могут забронировать ресурс ограниченное число раз в единицу времени.
Например, представьте, что мы организуем одинаковые представления в трех залах.
Время представлений иногда пересекается.
В этом случае ресурсом будет не представление, а отдельный зал.
В одном ресурсе вы можете создать несколько тарифов.
Тарифы могут применяться для разных целей.
Тариф может просто задавать цену.
Ресурс может быть в одном экземпляре.
Например, номер в сауне.
В этом случае создайте один тариф за Весь ресурс и укажите цену.
При таких параметрах клиенту не придется выбирать тариф, только время посещения.
Также ресурс может быть в нескольких экземплярах.
Например, 10 велосипедов.
Тогда создайте один Совместный тариф, укажите число штук и цену.
При этом клиент будет выбирать число велосипедов при бронировании.
Вы можете одновременно использовать совместные тарифы и тарифы за весь ресурс.
К примеру, если вы хотите предложить клиентам на выбор забронировать полностью весь стадион и по четвертям.
Тариф может разбивать ресурс на подтипы.
В этом случае вы создаете несколько тарифов в одном ресурсе.
Здесь вариантов использования довольно много.
Перечислим некоторые из них.
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Разные категории билетов: взрослые/детские, со столом/на сцене и т.д.
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Места.
Например, вы можете перечислить места в минивэне.
Клиент будет отмечать их поштучно.
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Число гостей.
Вы можете создать несколько тарифов за весь ресурс для разного числа гостей.
Время.
Вы можете даже условно разбить время ресурса с помощью тарифов.