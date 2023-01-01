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Что может быть ресурсом, а что тарифом?

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Ресурс - это то, что клиенты бронируют. Это может быть что угодно: комната, велосипед, корт, квест, катер, билет на событие.
Важно то, что клиенты могут забронировать ресурс ограниченное число раз в единицу времени. Например, представьте, что мы организуем одинаковые представления в трех залах. Время представлений иногда пересекается. В этом случае ресурсом будет не представление, а отдельный зал.
В одном ресурсе вы можете создать несколько тарифов. Тарифы могут применяться для разных целей.

Цена

Тариф может просто задавать цену.
Ресурс может быть в одном экземпляре. Например, номер в сауне. В этом случае создайте один тариф за Весь ресурс и укажите цену. При таких параметрах клиенту не придется выбирать тариф, только время посещения.
Также ресурс может быть в нескольких экземплярах. Например, 10 велосипедов. Тогда создайте один Совместный тариф, укажите число штук и цену. При этом клиент будет выбирать число велосипедов при бронировании.
Вы можете одновременно использовать совместные тарифы и тарифы за весь ресурс. К примеру, если вы хотите предложить клиентам на выбор забронировать полностью весь стадион и по четвертям.

Тип билета

Тариф может разбивать ресурс на подтипы. В этом случае вы создаете несколько тарифов в одном ресурсе. Здесь вариантов использования довольно много. Перечислим некоторые из них.

  • Разные категории билетов: взрослые/детские, со столом/на сцене и т.д.

  • Места. Например, вы можете перечислить места в минивэне. Клиент будет отмечать их поштучно.

  • Число гостей. Вы можете создать несколько тарифов за весь ресурс для разного числа гостей.

  • Время. Вы можете даже условно разбить время ресурса с помощью тарифов.

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