Что может быть ресурсом, а что тарифом?

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Ресурс - это то, что клиенты бронируют. Это может быть что угодно: комната, велосипед, корт, квест, катер, билет на событие.

Важно то, что клиенты могут забронировать ресурс ограниченное число раз в единицу времени. Например, представьте, что мы организуем одинаковые представления в трех залах. Время представлений иногда пересекается. В этом случае ресурсом будет не представление, а отдельный зал.

В одном ресурсе вы можете создать несколько тарифов. Тарифы могут применяться для разных целей.

Цена

Тариф может просто задавать цену.

Ресурс может быть в одном экземпляре. Например, номер в сауне. В этом случае создайте один тариф за Весь ресурс и укажите цену. При таких параметрах клиенту не придется выбирать тариф, только время посещения.

Также ресурс может быть в нескольких экземплярах. Например, 10 велосипедов. Тогда создайте один Совместный тариф, укажите число штук и цену. При этом клиент будет выбирать число велосипедов при бронировании.

Вы можете одновременно использовать совместные тарифы и тарифы за весь ресурс. К примеру, если вы хотите предложить клиентам на выбор забронировать полностью весь стадион и по четвертям.

Тип билета