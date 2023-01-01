Добавление виджета на сайт Joomla

1. Настройте ресурс и виджет.

2. Перейдите к установке расширения.

3. Скачайте архив с плагином Bukza и загрузите его на свой сайт Joomla.

4. Перейдите к управлению расширениями, затем найдите в списке плагин Bukza и активируйте его.

5. Теперь вам необходимо выяснить User ID (идентификатор юзера) и Timetable ID (идентификатор виджета) в настройках вашего виджета. URL виджета заканчивается на эти два числа разделенных слэшем: https://app.bukza.com/#/[user]/[timetable].

6. Наконец вернитесь на свой сайт Joomla, откройте страницу, на которую необходимо добавить виджет, и вставите туда код: {bukza user='148' timetable='2207' tag='BukzaContainer'} Замените '148' на ваш User ID, '2207' на ваш Timetable ID. Идентификатор тега - 'BukzaContainer' требуется изменять только, если на одной странице одновременно показываются несколько виджетов.

7. Сохраните страницу, и теперь при просмотре результата вместо кода вы увидите виджет с вашим виджетом.