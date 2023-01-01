Новый виджет

Обновленный календарь.

Прошлая версия виджета показала несостоятельность идеи вертикальной прокрутки календаря, так как вызывала сложности при выборе периода у большого числа пользователей. Поэтому, тщательно изучив отзывы клиентов, предложения других компаний и поведение пользователей, мы разработали новый интерфейс виджета, лишенный этих недостатков.

Основные изменения и нововведения