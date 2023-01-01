Новый виджет

Прошлая версия виджета показала несостоятельность идеи вертикальной прокрутки календаря, так как вызывала сложности
при выборе периода у большого числа пользователей. Поэтому, тщательно изучив отзывы клиентов, предложения других компаний
и поведение пользователей, мы разработали новый интерфейс виджета, лишенный этих недостатков.
- Классический календарь с разбиением на дни недели, который оказался намного понятнее и не выявил никаких сложностей выбора даты и времени при тестировании на реальных пользователях.
- Более компактный и информативный интерфейс календаря, так как в новой версии пользователь видит сразу период в 6 недель.
- Модуль стал более легковесным и быстрым, что позволяет комфортно его использовать на мобильных устройствах.
- Более понятная навигация и поддержка кнопок браузера и телефона для возвращения на предыдущий экран виджета.
- Поддерживается переопределение стилей CSS, что позволяет полностью стилизовать виджет под дизайн вашего сайта.