Плагин Bukza для WordPress

1. Войдите в интерфейс администратора своего WordPress сайта.

2. Откройте панель добавления нового плагина и введите в поиске 'bukza'. Затем установите показанный плагин.

3. После установки активируйте плагин.

4. В меню администратора появится пункт Bukza. Нажмите на него. Откроется панель Bukza. Здесь вы можете создать новый аккаунт либо привязать уже существующий. После привязки к WordPress вход в аккаунт будет производится автоматически.

5. Создайте ресурс и виджет бронирования, либо откройте уже существующий виджет. В настройках виджета на панели Код виджета скопируйте шорткод для WordPress.

6. Вставьте шорткод в любую страницу сайта.

7. Шорткод автоматически будет заменен на виджет на странице посетителя.