Плагин Bukza для WordPress

1. Войдите в интерфейс администратора своего WordPress сайта.
2. Откройте панель добавления нового плагина и введите в поиске 'bukza'.
Затем установите показанный плагин.
3. После установки активируйте плагин.
4. В меню администратора появится пункт Bukza.
Нажмите на него.
Откроется панель Bukza.
Здесь вы можете создать новый аккаунт либо привязать уже существующий.
После привязки к WordPress вход в аккаунт будет производится автоматически.
5. Создайте ресурс и виджет бронирования, либо откройте уже существующий виджет.
В настройках виджета на панели Код виджета скопируйте шорткод для WordPress.
6. Вставьте шорткод в любую страницу сайта.
7. Шорткод автоматически будет заменен на виджет на странице посетителя.