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Что делать, если я забыл пароль?
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Ваши пароли хранятся на нашем сервере в зашифрованном виде. Шифрование односторонее. Мы не можем расшифровать пароль обратно. Когда мы проверяем правильность пароля, мы шифруем введенный текст и сравниваем с зашифрованным паролем.
Но вы можете
сменить пароль на новый
.
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