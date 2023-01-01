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Как рассчитываются компоненты цены в деталях?

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Вы можете использовать несколько скидок и надбавок одновременно. Они всегда рассчитываются в порядке расположения в конфигурации, сверху вниз.
Давайте рассмотрим расчет на примере. У нас есть такая морская экскурсия:
Клиент совершил такое бронирование:
  • 2 билета по взрослому тарифу = 2 * 1000 = 2000 руб.
  • 3 билета по детскому тарифу = 3 * 600 = 1800 руб.
  • 5 гидрокостюмов дополнительно = 5 * 100 = 500 руб.
  • Со своей камерой
При этом применены компоненты цены в следующем порядке:
  • Надбавка 10% к тарифу за камеру
  • Скидка 50% на гидрокостюмы
  • Скидка 40% на всю стоимость в честь дня Посейдона
До применения скидок получается такой расчет:
Элемент Стоимость Расчет
Взрослый билет 2000 2000
Детский билет 1800 1800
Гидрокостюм 500 500

Надбавка 10% к тарифу за камеру

У этого компонента цены надбавка считается только от тарифов. Это означает, что при расчете надбавки стоимость гидрокостюма не учитывается.
Рассчитаем. 10% * (2000 + 1800) = 380 руб.
Надбавка распределяется равномерно между тарифами. По 190 рублей к каждому.
Элемент Стоимость Расчет
Взрослый билет 2000 2190
Детский билет 1800 1990
Гидрокостюм 500 500
Надбавка 10% 380 -

Скидка 50% на гидрокостюмы

А скидка этого компонента считается только от гидрокостюмов. Это означает, что при расчете скидки тарифы не учитываются.
Рассчитаем. 50% * (500) = 250 руб.
Скидка применяется только к гидрокостюму.
Элемент Стоимость Расчет
Взрослый билет 2000 2190
Детский билет 1800 1990
Гидрокостюм 500 250
Надбавка 10% 380 -
Скидка 50% -250 -

Скидка 40% на всю стоимость

Скидки и надбавки вычисляются не от начальной стоимости, а от поля Расчет. Эта скидка применяется ко всем тарифам и полю. Ее нужно распределить между этими элементами равномерно.
Рассчитаем. 40% * (2190 + 1990 + 250) = 1772 руб.
= 590.67 + 590.67 + 590.67
Из каждого элемента нужно вычесть 590.67 руб.
Мы начинаем вычитать с наименьших элементов.
Гидрокостюм: 250 - 590.67 = -340.67 руб.
Получилось, что гидрокостюм полностью окупился, и остались нерастраченные средства. Пересчитаем скидку с учетом этих средств.
590.67 + 590.67 + 340.67 = 1522 руб.
= 761 + 761
Эту скидку нужно распределить между двумя оставшимися элементами, по 761 руб.
Детский билет: 1990 - 761 = 1229 руб.
Взрослый билет: 2190 - 761 = 1429 руб.
Элемент Стоимость Расчет
Взрослый билет 2000 1429
Детский билет 1800 1229
Гидрокостюм 500 0
Надбавка 10% 380 -
Скидка 50% -250 -
Скидка 40% -1772 -
Сумма 2658 2658
В итоге в счете выводится вся информация из второй колонки. Сами вычисления скрыты.
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