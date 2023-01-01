Как рассчитываются компоненты цены в деталях?

Вы можете использовать несколько скидок и надбавок одновременно.
Они всегда рассчитываются в порядке расположения в конфигурации, сверху вниз.
Давайте рассмотрим расчет на примере. У нас есть такая морская экскурсия:
Клиент совершил такое бронирование:
- 2 билета по взрослому тарифу = 2 * 1000 = 2000 руб.
- 3 билета по детскому тарифу = 3 * 600 = 1800 руб.
- 5 гидрокостюмов дополнительно = 5 * 100 = 500 руб.
- Со своей камерой
При этом применены компоненты цены в следующем порядке:
- Надбавка 10% к тарифу за камеру
- Скидка 50% на гидрокостюмы
- Скидка 40% на всю стоимость в честь дня Посейдона
До применения скидок получается такой расчет:
|Элемент
|Стоимость
|Расчет
|Взрослый билет
|2000
|2000
|Детский билет
|1800
|1800
|Гидрокостюм
|500
|500
У этого компонента цены надбавка считается только от тарифов.
Это означает, что при расчете надбавки стоимость гидрокостюма не учитывается.
Рассчитаем. 10% * (2000 + 1800) = 380 руб.
Надбавка распределяется равномерно между тарифами. По 190 рублей к каждому.
|Элемент
|Стоимость
|Расчет
|Взрослый билет
|2000
|2190
|Детский билет
|1800
|1990
|Гидрокостюм
|500
|500
|Надбавка 10%
|380
|-
А скидка этого компонента считается только от гидрокостюмов.
Это означает, что при расчете скидки тарифы не учитываются.
Рассчитаем. 50% * (500) = 250 руб.
Скидка применяется только к гидрокостюму.
|Элемент
|Стоимость
|Расчет
|Взрослый билет
|2000
|2190
|Детский билет
|1800
|1990
|Гидрокостюм
|500
|250
|Надбавка 10%
|380
|-
|Скидка 50%
|-250
|-
Скидки и надбавки вычисляются не от начальной стоимости, а от поля Расчет.
Эта скидка применяется ко всем тарифам и полю.
Ее нужно распределить между этими элементами равномерно.
Рассчитаем. 40% * (2190 + 1990 + 250) = 1772 руб.
= 590.67 + 590.67 + 590.67
Из каждого элемента нужно вычесть 590.67 руб.
Мы начинаем вычитать с наименьших элементов.
Гидрокостюм: 250 - 590.67 = -340.67 руб.
Получилось, что гидрокостюм полностью окупился, и остались нерастраченные средства.
Пересчитаем скидку с учетом этих средств.
590.67 + 590.67 + 340.67 = 1522 руб.
= 761 + 761
Эту скидку нужно распределить между двумя оставшимися элементами, по 761 руб.
Детский билет: 1990 - 761 = 1229 руб.
Взрослый билет: 2190 - 761 = 1429 руб.
|Элемент
|Стоимость
|Расчет
|Взрослый билет
|2000
|1429
|Детский билет
|1800
|1229
|Гидрокостюм
|500
|0
|Надбавка 10%
|380
|-
|Скидка 50%
|-250
|-
|Скидка 40%
|-1772
|-
|Сумма
|2658
|2658
В итоге в счете выводится вся информация из второй колонки. Сами вычисления скрыты.