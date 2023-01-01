Как рассчитываются компоненты цены в деталях?

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Вы можете использовать несколько скидок и надбавок одновременно. Они всегда рассчитываются в порядке расположения в конфигурации, сверху вниз.

Давайте рассмотрим расчет на примере. У нас есть такая морская экскурсия:

2 билета по взрослому тарифу = 2 * 1000 = 2000 руб.

3 билета по детскому тарифу = 3 * 600 = 1800 руб.

5 гидрокостюмов дополнительно = 5 * 100 = 500 руб.

Со своей камерой При этом применены компоненты цены в следующем порядке: Надбавка 10% к тарифу за камеру

Скидка 50% на гидрокостюмы

Скидка 40% на всю стоимость в честь дня Посейдона Клиент совершил такое бронирование:При этом применены компоненты цены в следующем порядке:

Элемент Стоимость Расчет Взрослый билет 2000 2000 Детский билет 1800 1800 Гидрокостюм 500 500 До применения скидок получается такой расчет:

Надбавка 10% к тарифу за камеру

У этого компонента цены надбавка считается только от тарифов. Это означает, что при расчете надбавки стоимость гидрокостюма не учитывается.

Рассчитаем. 10% * (2000 + 1800) = 380 руб.

Элемент Стоимость Расчет Взрослый билет 2000 2190 Детский билет 1800 1990 Гидрокостюм 500 500 Надбавка 10% 380 - Надбавка распределяется равномерно между тарифами. По 190 рублей к каждому.

Скидка 50% на гидрокостюмы

А скидка этого компонента считается только от гидрокостюмов. Это означает, что при расчете скидки тарифы не учитываются.

Рассчитаем. 50% * (500) = 250 руб.

Элемент Стоимость Расчет Взрослый билет 2000 2190 Детский билет 1800 1990 Гидрокостюм 500 250 Надбавка 10% 380 - Скидка 50% -250 - Скидка применяется только к гидрокостюму.

Скидка 40% на всю стоимость

Скидки и надбавки вычисляются не от начальной стоимости, а от поля Расчет. Эта скидка применяется ко всем тарифам и полю. Ее нужно распределить между этими элементами равномерно.

Рассчитаем. 40% * (2190 + 1990 + 250) = 1772 руб.

= 590.67 + 590.67 + 590.67

Из каждого элемента нужно вычесть 590.67 руб.

Мы начинаем вычитать с наименьших элементов.

Гидрокостюм: 250 - 590.67 = -340.67 руб.

Получилось, что гидрокостюм полностью окупился, и остались нерастраченные средства. Пересчитаем скидку с учетом этих средств.

590.67 + 590.67 + 340.67 = 1522 руб.

= 761 + 761

Эту скидку нужно распределить между двумя оставшимися элементами, по 761 руб.

Детский билет: 1990 - 761 = 1229 руб.

Взрослый билет: 2190 - 761 = 1429 руб.



Элемент Стоимость Расчет Взрослый билет 2000 1429 Детский билет 1800 1229 Гидрокостюм 500 0 Надбавка 10% 380 - Скидка 50% -250 - Скидка 40% -1772 - Сумма 2658 2658

В итоге в счете выводится вся информация из второй колонки. Сами вычисления скрыты.