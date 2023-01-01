Мы сдаем в прокат посуточно и по часам, но выдаем и принимаем инвентарь только в рабочее время. Как настроить?

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Опишем одно из возможных решений.

Создайте обычное правило работы для аренды по часам. Например, время работы — ежедневно с 9:00 до 18:00 с почасовыми интервалами аренды.

Теперь создайте правило для нерабочего времени. Выберите для него, например, серый цвет. Скройте его из описания цветов на календаре.

Настройте время работы — весь день с повторением каждый день. Шаги добавлять не нужно.

Созданное правило для нерабочего времени будет лежать под рабочим. Получился такой календарь.

Посуточную аренду мы будем вычислять с помощью тарифа, а почасовую компонентом цены.

В тарифе нерабочего правила укажите цену за сутки. Например, 500 рублей за 1 интервал. Интервал в нашем случае — это ночь.

На рабочем правиле нужно выставить цену тарифа - 0. Почасовую аренду в рабочее время мы обработаем ниже.

Пока получилось так:

Теперь добавьте компонент цены для расчета почасовой стоимости.

Введите название компонента. Нажмите Вставить параметр. Вставьте параметры для длительности — количества часов [STEPS] и для числа мест (тарифа) [P1].

Допустим цена часа равна 100 рублей. Получится такая формула. 100 рублей умножьте на число часов и все это умножьте на число мест.

100 * [STEPS] * [P1]

Теперь выставьте параметр Работает во всех правилах. Тогда компонент применится, если он включен на протяжении всего забронированного времени.

Выключите компонент цены на сером правиле работы. Теперь почасовая стоимость будет рассчитываться, только если забронировали в рабочее время. А суточная стоимость будет считаться, когда были забронированы серые интервалы.

Проверим. Забронируем на 3 дня 5 участников. Получается 500 * 3 * 5 = 7500 рублей.

А теперь еще забронируем в эти же дни на 5 часов оставшиеся 5 участников. Получается 100 * 5 * 5 = 2500 рублей.

Календарь после бронирования станет таким:

А вот живой пример всех этих настроек. Попробуйте забронировать сами.