У нас акция: три билета по цене двух. Как это сделать?

Предположим ваш тариф — 1000 рублей за место в день.
Вы хотите при бронировании от трех мест брать стоимость 2000 рублей в день вместо 3000 рублей.
Вам потребуется создать скидку 1000 рублей в день.
А действовать она должна только при бронировании трех мест и более.
Для этого создайте компонент цены.
Введите название и вставьте параметр для числа шагов (дней) STEPS.
В формуле -1000 рублей умножьте на количество дней.
-1000 * [STEPS]
Теперь нажмите Добавить условие.
Выберите участников и укажите минимум участников — 3.
При бронировании одного или двух мест скидка действовать не будет.
Посмотрите пример в действии: