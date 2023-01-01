У нас акция: три билета по цене двух. Как это сделать?

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Предположим ваш тариф — 1000 рублей за место в день. Вы хотите при бронировании от трех мест брать стоимость 2000 рублей в день вместо 3000 рублей. Вам потребуется создать скидку 1000 рублей в день. А действовать она должна только при бронировании трех мест и более.

Для этого создайте компонент цены. Введите название и вставьте параметр для числа шагов (дней) STEPS.

В формуле -1000 рублей умножьте на количество дней.

-1000 * [STEPS]

Теперь нажмите Добавить условие. Выберите участников и укажите минимум участников — 3. При бронировании одного или двух мест скидка действовать не будет.

Посмотрите пример в действии: