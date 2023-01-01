Как сделать скидку на последний час, если у меня разная цена?

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У вас уже есть ресурс с разными ценами во времени.

Создайте компонент цены со скидкой для каждой стоимости часа.

Введите название для компонента.

Укажите формулу: - 1000 рублей.

В секции На пересечении правил применяется, если выберите Работает хотя бы в одном правиле

Затем выставьте флаг В последнем шаге и сохраните.

У вас должно получится столько компонентов, сколько правил работы. В каждом компоненте сделайте эти настройки. Включите компоненты на правилах, где работают скидки.

Получится такая конфигурация:

Чтобы сделать скидку на первый час, выставьте флаг В первом шаге.

Посмотрите пример в действии со скидкой на последний час.