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Как сделать скидку на последний час, если у меня разная цена?

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У вас уже есть ресурс с разными ценами во времени.
Создайте компонент цены со скидкой для каждой стоимости часа.
Введите название для компонента.
Укажите формулу: - 1000 рублей.
В секции На пересечении правил применяется, если выберите Работает хотя бы в одном правиле
Затем выставьте флаг В последнем шаге и сохраните.
У вас должно получится столько компонентов, сколько правил работы. В каждом компоненте сделайте эти настройки. Включите компоненты на правилах, где работают скидки.
Получится такая конфигурация:
Чтобы сделать скидку на первый час, выставьте флаг В первом шаге.
Посмотрите пример в действии со скидкой на последний час.
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