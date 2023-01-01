Bukza Bukza
arrow_back_iosВопросы
help

У нас цена аренды одного скутера 1000 руб. в час, но цена каждого последующего скутера падает до 800 рублей в час. Как такое сделать?

check_circle
У вас уже есть ресурс для почасовой аренды скутера. Стоимость часа - 1000 рублей.
Чтобы сдавать несколько скутеров дешевле, создайте скидку при аренде от двух скутеров. Добавьте компонент цены.
Введите название компонента. Затем вставьте параметры для длительности — количества часов [STEPS] и для числа мест (тарифа) [P1].
Укажите формулу. Скидку 200 рублей умножьте на число скутеров свыше одного. И все это умножьте на [STEPS] - число забронированных часов.
В формуле используйте функцию Max. Она возвращает максимальное из двух чисел в скобках. Таким образом, мы не дадим выражению [P]-1 стать меньше нуля. Чтобы добавить функцию, нажмите Вставить функцию и из списка выберите Max.
-200 * Max(0,[P]-1) * [STEPS]
Проверим. Забронируем 4 скутера на 3 часа.
Формула: -200 * (4-1) * 3 = 1800 рублей.
Посмотрите пример в действии:
Не нашли ответа на ваш вопрос?
Задайте его нам на
mail_outline support@bukza.com
Контакты Справка Идеи Правила Приватность
© 2016-2023
Bukza
EN