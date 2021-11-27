Хочу дать скидку 500 рублей только на ближайшие выходные. Как это настроить?

В сервисе есть возможность добавлять скидки без сложного расписания.
Такие скидки имеют только даты начала и окончания.
Рассмотрим пример круглосуточной почасовой аренды.
Добавим скидку 500 рублей на даты 27.11.2021 — 28.11.2021.
Добавьте компонент цены.
Введите название.
Укажите формулу -500 рублей и нажмите Добавить условие
Затем выберите Начало бронирования.
Введите минимальную дату начала бронирования — 27.11.2021 00:00.
Аналогично добавьте максимальную дату окончания — 29.11.2021 00:00.
Получится так:
Теперь при бронировании внутри указанного периода будет применяться скидка.
Вы можете по-разному комбинировать условия для разных целей.
Если для скидки требуется, чтобы бронирование только начиналось в указанном периоде, введите следующие условия:
- Минимальная дата начала — 27.11.2021 00:00.
- Максимальная дата начала — 29.11.2021 00:00.
Если вы хотите, чтобы скидка применялась для любого бронирования на пересечении периода, выберите следующие условия:
- Максимальная дата начала — 29.11.2021 00:00.
- Минимальная дата окончания — 27.11.2021 00:00.