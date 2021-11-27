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Хочу дать скидку 500 рублей только на ближайшие выходные. Как это настроить?

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В сервисе есть возможность добавлять скидки без сложного расписания. Такие скидки имеют только даты начала и окончания.
Рассмотрим пример круглосуточной почасовой аренды. Добавим скидку 500 рублей на даты 27.11.2021 — 28.11.2021.
Добавьте компонент цены. Введите название. Укажите формулу -500 рублей и нажмите Добавить условие
Затем выберите Начало бронирования. Введите минимальную дату начала бронирования — 27.11.2021 00:00.
Аналогично добавьте максимальную дату окончания — 29.11.2021 00:00. Получится так:
Теперь при бронировании внутри указанного периода будет применяться скидка.
Вы можете по-разному комбинировать условия для разных целей.
Если для скидки требуется, чтобы бронирование только начиналось в указанном периоде, введите следующие условия:
  • Минимальная дата начала — 27.11.2021 00:00.
  • Максимальная дата начала — 29.11.2021 00:00.
Если вы хотите, чтобы скидка применялась для любого бронирования на пересечении периода, выберите следующие условия:
  • Максимальная дата начала — 29.11.2021 00:00.
  • Минимальная дата окончания — 27.11.2021 00:00.
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