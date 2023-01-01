У нас бронируют по дням, но сами цены за недели и месяцы. Такое поддерживается?

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В таком случае вы можете задавать стоимость компонентами цены.

Создайте отдельные компоненты цены для всех длительностей. Например: 1 неделя, 2 недели, 3 недели и т.д. В каждом компоненте ограничьте его действие соответствующим числом дней.

Укажите в формуле стоимость и нажмите Добавить условие.

Далее выберите Длительность (в данном примере — это количество дней) и укажите Минимум шагов и Максимум шагов.

Либо вы можете задать единую формулу от числа забронированных дней.

Например, стоимость — 1000 рублей в месяц.

Формула для расчета стоимости за месяц будет такой: 1000 * Ceiling([STEPS]/31)

1000 рублей умножаем на число забронированных дней и делим на число дней в месяце. Так как месяцы разной длины, возможна погрешность в несколько дней при длинных бронированиях.

В этой формуле мы использовали функцию Ceiling. Она округляет результат деления в большую сторону. Чтобы добавить ее, нажмите Вставить функцию.

Далее выберите Ceiling.

Для общей формулы недель просто следует делить на 7, а не на 31.

Посмотрите этот пример в действии: