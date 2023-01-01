У нас дополнительно оплачиваются гости свыше восьми человек. Такое можно сделать?

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У вас уже есть ресурс с полем для числа гостей. Например, круглосуточная почасовая аренда с ценой 1000 руб в час.

Создайте компонент цены для надбавки за каждого гостя свыше восьми.

Введите название для компонента. Чтобы задать формулу, вставьте параметр для поля 'число гостей' — F1.

100 рублей умножаем на число гостей свыше восьми. И все это умножаем на число забронированных часов. Для этого вставьте еще один параметр для количества часов — STEPS.

100 * ([F1]-8) * [STEPS]

Формула будет отрицательной, если число гостей будет меньше восьми. Чтобы этого избежать, нажмите Добавить условие и укажите минимальное число гостей — 9. Теперь компонент цены будет включаться, только если число гостей 9 и более. Сохраните компонент цены.

Получилась такая конфигурация:

Проверим. Выберем 2 часа и 11 гостей.

Формула: 100 * (11-8) * 2 = 600 рублей.

Посмотрите пример в действии.