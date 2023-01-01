Как создать скидку 10%, действующую в определенные дни/часы?

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У вас уже есть ресурс с правилом работы. Например, круглосуточная почасовая аренда.

Нужно создать новое правило работы, чтобы определить время скидки. Нажмите Добавить правило.

Введите Название, выберите Цвет и сохраните.

В настройках времени нажмите Добавить период. Введите время начала и окончания периода, на котором будет действовать скидка. Если скидка будет действовать регулярно, укажите как повторять созданный период.

Теперь добавьте почасовой шаг.

Новое правило работы имеет самый низкий приоритет. Поэтому оно перекрывается старым правилом. Обязательно измените приоритет, кликните Изменить порядок.

Поместите новое правило вниз списка и сохраните.

Теперь добавьте компонент цены для скидки.

Укажите название, введите формулу '-10' и выберите проценты. Выключите компонент, чтобы он не работал во всех правилах и сохраните.

Затем кликните на пересечении нового правила и компонента. Включите компонент цены в этом правиле и сохраните.

Настройка скидки завершена. Так выглядит конфигурация:

Календарь бронирования клиента:

Примененная скидка:

Скидка на всю сумму действует, даже если забронировали на пересечении правил. Например, с 12:00 до 15:00.

Вы можете сделать так, чтобы скидка действовала только внутри правила. На пересечениях правил она действовать не будет. Для этого откройте настройки компонента. На пересечении правил применяется, если выберите Работает во всех правилах и сохраните.

Этот пример можно посмотреть в действии.