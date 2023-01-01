Хочу предлагать при бронировании дополнительное снаряжение, но оно у нас в ограниченном количестве. Можно такое устроить?

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Да. Для этого создайте поле Флаг или Число. Если в одном бронировании клиент может выбрать одну единицу снаряжения, используйте Флаг. Иначе - Число.

На форме создания поля введите название. При необходимости загрузите картинку. Выставьте флаг Ограничено и укажите Число участников. Это общее количество вашего снаряжения. Сохраните.

Если вы ограничите поле Число, то на форме бронирования увидите количество оставшихся мест.

У поля Флаг количество оставшихся мест не показывается.

Когда число мест заканчивается поля становятся недоступными. Они исчезают с виджета.

Посмотрите в действии пример ограничения Числа.