Bukza Bukza
arrow_back_iosВопросы
help

Какие есть альтернативы сервису Bukza?

check_circle
Мы выступаем за прозрачность, честность и объективность. У нас нет цели удерживать "ненаших" клиентов. В зависимости от требований вам могут лучше подойти другие сервисы онлайн-бронирования. Мы хотим лучше понимать ваши потребности и оставаться вам нужными. По этой причине мы регулярно проводим анализ других сервисов бронирования. Ниже мы собрали в одном большом списке ряд возможных альтернатив нашему сервису:
  • Beauty CRM - решение для салона красоты, парикмахерской, косметологии, медицинского центра и SPA.
  • Beauty Pro - эффективное управление салоном красоты.
  • DIKIDI Business - онлайн запись в салоны красоты.
  • FlagmanAir - облачная система управления гостиницей.
  • GBooking - сервис онлайн-записи и управления бизнесом.
  • Google Календарь - сервис для планирования встреч, событий и дел.
  • HOLLIHOP schoolmaster - CRM для учебных центров.
  • Lite PMS - это онлайн система управления отелем, хостелом, апартаментами и модуль бронирования для сайта.
  • LokonCRM - система управления салоном красоты.
  • Medmis - медицинская информационная система.
  • MEDODS - медицинская информационная система.
  • ONDOC - запись на прием.
  • Renovatio - медицинские информационные решения.
  • Saloni - система электронной записи и управления взаимоотношениями с клиентами для индустрии красоты.
  • МИС «МедОсмотр» - управление медицинским центром.
  • Мой Класс - онлайн-инструменты для школ и детских центров.
  • ПоЗаписи - услуги по организации предварительной онлайн записи.
  • САМО турагент - CRM для турагентств.
Мы уважаем создателей и команды всех вышеперечисленных сервисов. Но мы не несем ответственность за качество продуктов по предоставленным выше ссылкам.
Если вдруг мы пропустили ваш сервис, то напишите нам и мы добавим его в этот список.
Не нашли ответа на ваш вопрос?
Задайте его нам на
mail_outline support@bukza.com
Контакты Справка Идеи Правила Приватность
© 2016-2023
Bukza
EN