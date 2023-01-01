Какие есть альтернативы сервису Bukza?

Мы выступаем за прозрачность, честность и объективность. У нас нет цели удерживать "ненаших" клиентов.
В зависимости от требований вам могут лучше подойти другие сервисы онлайн-бронирования.
Мы хотим лучше понимать ваши потребности и оставаться вам нужными.
По этой причине мы регулярно проводим анализ
других сервисов бронирования.
Ниже мы собрали в одном большом списке ряд возможных альтернатив нашему сервису:
- Beauty CRM - решение для салона красоты, парикмахерской, косметологии, медицинского центра и SPA.
- Beauty Pro - эффективное управление салоном красоты.
- DIKIDI Business - онлайн запись в салоны красоты.
- FlagmanAir - облачная система управления гостиницей.
- GBooking - сервис онлайн-записи и управления бизнесом.
- Google Календарь - сервис для планирования встреч, событий и дел.
- HOLLIHOP schoolmaster - CRM для учебных центров.
- Lite PMS - это онлайн система управления отелем, хостелом, апартаментами и модуль бронирования для сайта.
- LokonCRM - система управления салоном красоты.
- Medmis - медицинская информационная система.
- MEDODS - медицинская информационная система.
- ONDOC - запись на прием.
- Renovatio - медицинские информационные решения.
- Saloni - система электронной записи и управления взаимоотношениями с клиентами для индустрии красоты.
- МИС «МедОсмотр» - управление медицинским центром.
- Мой Класс - онлайн-инструменты для школ и детских центров.
- ПоЗаписи - услуги по организации предварительной онлайн записи.
- САМО турагент - CRM для турагентств.
Мы уважаем создателей и команды всех вышеперечисленных сервисов. Но мы не несем ответственность за качество продуктов по предоставленным выше
ссылкам.
Если вдруг мы пропустили ваш сервис, то напишите нам и мы добавим его в этот список.