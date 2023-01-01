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Как будет выглядеть виджет на сайте?

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Цвета, шрифты и стили виджета меняются в CSS правилах. Для изменения дизайна виджета нужны базовые знания верстки веб страниц. Например, если вы добавите такие правила в настройки виджета: 
    .calendar__card{background:#fffbed}
    .calendar__period-navigation{background:#fcf5dd}
    .calendar-header{background:#faecb9;color: #6a5d22;}
    .colors{background:#faecb9;}
    .colors__name{color: #6a5d22;}
Вы получите такой календарь:
Виджет имеет 4 темы оформления: светлую, темную, vk.com и ok.ru. Для первых двух вы можете также выбрать основной цвет темы. Более того вы можете накладывать свои стили поверх любой из тем.
Вы сами решаете как и где разместить виджет на странице. Вы можете открывать его во всплывающем окне или на отдельной странице. Обычно пользователи размещают его блоком внутри страницы. Мы подготовили несколько примеров:
Виджет разрабатывался для использования на мобильных устройствах. Он легковесный, быстрый и адаптируется под любой размер экрана. Попробуйте открыть его со своего смартфона или планшета.
Если вы выбрали для себя тариф Бизнес, мы поможем вам с настройкой стилей виджета.
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