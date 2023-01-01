Как будет выглядеть виджет на сайте?

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.calendar__card{background:#fffbed} .calendar__period-navigation{background:#fcf5dd} .calendar-header{background:#faecb9;color: #6a5d22;} .colors{background:#faecb9;} .colors__name{color: #6a5d22;} Вы получите такой календарь: Цвета, шрифты и стили виджета меняются в CSS правилах . Для изменения дизайна виджета нужны базовые знания верстки веб страниц. Например, если вы добавите такие правила в настройки виджета:Вы получите такой календарь:

Виджет имеет 4 темы оформления: светлую, темную, vk.com и ok.ru. Для первых двух вы можете также выбрать основной цвет темы. Более того вы можете накладывать свои стили поверх любой из тем.

Пример сайта аренды офисов

Пример сайта сауны

Пример сайта лазертага Вы сами решаете как и где разместить виджет на странице. Вы можете открывать его во всплывающем окне или на отдельной странице. Обычно пользователи размещают его блоком внутри страницы. Мы подготовили несколько примеров:

Виджет разрабатывался для использования на мобильных устройствах. Он легковесный, быстрый и адаптируется под любой размер экрана. Попробуйте открыть его со своего смартфона или планшета.

Если вы выбрали для себя тариф Бизнес, мы поможем вам с настройкой стилей виджета.