Подойдет ли ваш сервис для моего бизнеса?

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Бронируемые ресурсы ограничены . Виджет - это не форма онлайн-заявки. Посетители не бронируют, если не видят, что есть занятые места. Зачем резервировать то, что неограничено? По этой причине администратору следует заполнять телефонные бронирования.

. Виджет - это не форма онлайн-заявки. Посетители не бронируют, если не видят, что есть занятые места. Зачем резервировать то, что неограничено? По этой причине администратору следует заполнять телефонные бронирования. Общее число ресурсов не слишком велико. Настройка и работа с сотнями ресурсов возможна, но может оказаться трудоемкой. Мы подойдем для организации бронирования времени при условиях:

Клиент может выбрать период от одной точки во времени до другой. Эти точки задаете вы сами.

Вы можете задать фиксированную длительность периода. Тогда клиент выберет только точку начала этого периода.

Вы можете разбить время на фиксированные слоты. Тогда клиент выберет один из них.

Для разовых событий время будет автоматически выбрано на форме. Мы поддерживаем несколько подходов к выбору времени:

Вы можете сдавать весь ресурс или поштучно. Можете применять разные категории билетов. Задавать скидки и надбавки формулами математики.

Яхт-клубы

VR клубы

Квесты

Автопрокат

Краткосрочная аренда машин

Прокат музыкальных инструментов

Аренда студии звукозаписи

Прокат посуды

Фотосессии и прокат техники для фото

Аренда инструментов и техники

Квадроциклы напрокат

Сноуборды и горные лыжи

Велосипеды напрокат

Прокат пляжного и водного снаряжения

Ледовый каток

Бани и сауны

Аренда бизнес-залов

Аренда офисов

Аренда недвижимости

Картинг

Боулинг

Бильярд

Пейнтбол

Гольф-клуб

Теннисный корт

Страйкбол

Футбольное поле

Детские комнаты и прокат игрушек

Выставки

Аренда катеров

Зоопарк

Контактный зоопарк

Проведение тренингов

Аквапарки и бассейны

Велотуры

Экскурсии и прогулки

Воздушный шар и параплан

Аренда мест в кафе

Бронирования времени для косметических услуг

Медицинские услуги Некоторые сферы, где полезны наши инструменты:

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