Может ли случиться перебронирование?

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В систему может одновременно поступать множество заказов. Эти заказы могут содержать бронирования одних и тех же ресурсов или полей. Либо они могут занимать ресурсы, которые блокируют время других ресурсов из других параллельных заказов.

Bukza корректно обрабатывает все вышеперечисленные ситуации. При обработке заказа, все конкурирующие заказы ожидают в очереди. Если же два заказа бронируют разные ресурсы, то они обрабатываются параллельно без блокировок.

При использовании платежей картами через ЮMoney, мы вынуждены допускать контролируемые перебронирования. Мы проверяем, что заказ доступен при перенаправлении клиента на оплату. Но ЮMoney технически не дают возможность проверить доступность заказа перед фактическим снятием средств с карты. Два клиента могут одновременно занять и оплатить последнее свободное место. Мы при появлении второго платежа понимаем, что место уже занято. Но деньги вернуть автоматически мы не можем, поэтому мы оставляем заказ. Мы отправляем вам сообщение о таком заказе с яркой пометкой о перебронировании. Вероятность такого исхода событий крайне мала.

При использовании платежей PayAnyWay, Paypal и Stripe (недоступен в СНГ) вероятность перебронирования полностью исключена. Здесь мы уже имеем возможность проверить доступность заказа перед снятием денег с карты. Также перебронирование невозможно при заказах, не требующих платежей.

Администратор может целенаправленно сделать перебронирование. Для этого в параметрах бронирования есть флаг Сверх лимита. При выставленном флаге можно занять больше мест, чем фактически доступно.