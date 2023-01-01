Это платно?

Да, размещение виджета на вашем сайте и в социальных сетях платное.
Если нужно принимать предоплату онлайн - 1870 руб
в месяц,
если не нужно - 470 руб
в месяц.
Подробнее на странице тарифов
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У нас есть пробный бесплатный тариф, которого хватит, чтобы опробовать основные функции.
Поддержание инфраструктуры нашего сервиса, разработка и обслуживание имеет стоимость.
Мы постарались сделать цены невысокими, чтобы при этом мы могли развиваться и реализовывать необходимые вам функции.
Мы надеемся, что вы это понимаете. Бесплатные сервисы зависят от настроения инвесторов и долго не живут.
Если вы планируете использовать наш сервис только для ведения журнала своих бронирований, то это бесплатно.
Вы можете использовать мобильное приложение и веб приложение без ограничений и обязательств.