Это платно?

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Да, размещение виджета на вашем сайте и в социальных сетях платное.

1870 руб в месяц, если не нужно - 470 руб в месяц.

Подробнее на странице Если нужно принимать предоплату онлайн -в месяц, если не нужно -в месяц.Подробнее на странице тарифов

У нас есть пробный бесплатный тариф, которого хватит, чтобы опробовать основные функции.

Поддержание инфраструктуры нашего сервиса, разработка и обслуживание имеет стоимость. Мы постарались сделать цены невысокими, чтобы при этом мы могли развиваться и реализовывать необходимые вам функции. Мы надеемся, что вы это понимаете. Бесплатные сервисы зависят от настроения инвесторов и долго не живут.

Если вы планируете использовать наш сервис только для ведения журнала своих бронирований, то это бесплатно. Вы можете использовать мобильное приложение и веб приложение без ограничений и обязательств.