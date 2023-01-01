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Нужен ли компьютер для администратора?
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Администратор может работать с любого планшета и смартфона из веб-версии приложения. Также у нас есть мобильные приложения для устройств на Android и iOS. Для работы в них будет достаточно мобильного Интернета.
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