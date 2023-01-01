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Как зарегистрироваться?

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Для регистрации перейдите по ссылке. На этой странице заполните все поля и подтвердите согласие с нашими правилами. Название компании мы используем для формирования заголовков писем. Имя требуется, чтобы наша поддержка знала, как к вам обращаться. Все поля этой формы можно будет изменить после регистрации.
После нажатия кнопки Создать аккаунт мы отправим вам письмо для подтверждения вашего e-mail. Просто перейдите по ссылке в этом письме. Сразу после подтверждения почты страница, где вы регистрировались, откроет ваш интерфейс управляющего. Теперь вы можете создать свой первый ресурс.
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