Насколько защищены данные моих клиентов?

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Личные данные клиентов и ваши обрабатываются в соответствии с нашей политикой конфиденциальности

Мы являемся оператором персональных данных. Мы зарегистрированы в реестре под номером 54-22-005713

Взаимодействие с нашими серверами всегда производится по защищенному https протоколу. Оцените защищенность SSL онлайн.

Для аутентификации мы используем токены JSON. Ваш браузер регулярно перепроверяет права и получает новый токен для продления сессии. Пароль при этом не используется. Пароль шифруется односторонним алгоритмом и хранится на отдельном сервере аутентификации.

Мошенники могут получить доступ к вашему браузеру, где вы вошли в Bukza, или вашему почтовому ящику. Если вы заметили их активность на вашем аккаунте, смените пароль. При этом в течение дня все старые токены вашего аккаунта станут невалидны. Потребуется повторный вход в систему по новому паролю.

Получение доступа из одного аккаунта Bukza к данным другого исключено на уровне архитектуры базы данных.