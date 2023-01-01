Насколько защищены данные моих клиентов?

Мы являемся оператором персональных данных. Мы зарегистрированы в реестре
под номером 54-22-005713
.
Взаимодействие с нашими серверами всегда производится по защищенному https протоколу. Оцените защищенность SSL
онлайн.
Для аутентификации мы используем токены JSON.
Ваш браузер регулярно перепроверяет права и получает новый токен для продления сессии. Пароль при этом не используется.
Пароль шифруется односторонним алгоритмом и хранится на отдельном сервере аутентификации.
Мошенники могут получить доступ к вашему браузеру, где вы вошли в Bukza, или вашему почтовому ящику. Если вы заметили их активность
на вашем аккаунте, смените пароль.
При этом в течение дня все старые токены вашего аккаунта станут невалидны.
Потребуется повторный вход в систему по новому паролю.
Получение доступа из одного аккаунта Bukza к данным другого исключено на уровне архитектуры базы данных.