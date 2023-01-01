Повысит ли сервис посещаемость сайта?

Установка виджета на сайт с низкой посещаемостью не сделает ее высокой мгновенно.
Вам потребуется вкладывать силы и средства в продвижение своего сайта.
Но теперь это станет делать легче.
Вы покажете на сайте незанятое время с возможностью забронировать и оплатить. У клиентов появится причина посещать ваш сайт регулярно.
Вы сможете максимально афишировать онлайн бронирование: поставить вместо гудка эту информацию при звонке в компанию, анонсировать в соцсетях,
сделать наклейки на окнах.
Вы сможете использовать наши средства продвижения: промоакции, купоны, подарочные и дисконтные карты.
Все это даст со временем прирост к посещаемости вашего сайта и повысит позиции в поиске.
Если вы отсылаете клиентов бронировать на агрегаторах, вы вкладываетесь в развитие бренда агрегатора. На страницах агрегатора клиент видит
предложения ваших конкурентов. Вы создаете клиента для площадки агрегатора, не клиента вашей компании.
Предприниматели, которые любят свое дело, всегда видят его развитие в будущем. Из одного заведения создадут сеть заведений по всему городу.
Разработают франшизу на всю страну или мир.
Начните создавать посещаемый сайт уже сейчас. Используйте наши инструменты и сделайте этот шаг в направлении создания бренда и увеличения
стоимости бизнеса.