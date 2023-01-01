Повысит ли сервис посещаемость сайта?

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Установка виджета на сайт с низкой посещаемостью не сделает ее высокой мгновенно. Вам потребуется вкладывать силы и средства в продвижение своего сайта.

Но теперь это станет делать легче. Вы покажете на сайте незанятое время с возможностью забронировать и оплатить. У клиентов появится причина посещать ваш сайт регулярно. Вы сможете максимально афишировать онлайн бронирование: поставить вместо гудка эту информацию при звонке в компанию, анонсировать в соцсетях, сделать наклейки на окнах.

Вы сможете использовать наши средства продвижения: промоакции, купоны, подарочные и дисконтные карты.

Все это даст со временем прирост к посещаемости вашего сайта и повысит позиции в поиске.

Зачем мне раскручивать сайт, если есть агрегаторы?

Если вы отсылаете клиентов бронировать на агрегаторах, вы вкладываетесь в развитие бренда агрегатора. На страницах агрегатора клиент видит предложения ваших конкурентов. Вы создаете клиента для площадки агрегатора, не клиента вашей компании.

Предприниматели, которые любят свое дело, всегда видят его развитие в будущем. Из одного заведения создадут сеть заведений по всему городу. Разработают франшизу на всю страну или мир.

Начните создавать посещаемый сайт уже сейчас. Используйте наши инструменты и сделайте этот шаг в направлении создания бренда и увеличения стоимости бизнеса.