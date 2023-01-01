Зачем мне ваш сервис?

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Наш сервис - это один из ваших инструментов. Он не уникален и не решает таких задач, которые нельзя решить другими способами. И вы вправе выбирать, как достигать своих целей.

Давайте попробуем определить ваши цели. Неважно кто вы: расчетливый предприниматель, креативный разработчик или маркетолог. Мы хотим верить, что вы любите свою компанию и желаете ей быстрого роста и популярности.

Экономия времени

Автоматизация ускоряет и облегчает работу. Мы делаем так, чтобы администратор совершал операции в пару кликов. И не рассказывал по телефону одно и то же.

Клиент звонит, спрашивает:

- А когда у вас свободно на этой неделе?

Как ему просто объяснить такое расписание?

Доброжелательный, отдохнувший администратор, довольный своей работой и обучением. Сэкономленное время тратьте на улучшение услуг, обучение или отдых.

Можно автоматизировать все самим? Да можно, но трудоемко, дольше и дороже. 1-2 года разработки небольшой команды и бюджет — от 3-4 миллионов. Проверьте результат недорого и уже сейчас. В будущем вы всегда сможете перейти на свое решение. Никаких обязательств перед нами нет.

Бронирование клиентом занимает пару минут. Попробуйте сами, сколько времени это займет у вас?

Забота о клиенте.

Новый уровень бизнеса

Клиент знает, что теперь у вас есть онлайн бронирование, и вы открыто, честно заявляете о свободном времени и ценах в Интернет. Он может в любое время суток зарезервировать и оплатить. Как это повлияет на его отношение к вашему бренду?

Мы делаем наш продукт вашим, и вы вкладываетесь в развитие своего имени. На виджете нет надписи "Сделано с помощью Bukza". Форма бронирования полностью меняется с помощью простого CSS, и становится частью вашего сайта. Ваши клиенты понимают, что именно вы создали систему бронирования для их удобства. Они ценят это, рекомендуют вас друзьям. Сделайте новый шаг в развитии компании.

Причина иметь сайт

Оправдайте наличие сайта и сделайте его популярнее Фотографии, номер телефона и цены уже есть на веб ресурсах: картах, поисковиках и агрегаторах. Ради этого клиенту нет причин переходить на ваш сайт. Но все меняется, если на сайте всегда актуальная информация о доступности и стоимости. Есть возможность забронировать - есть причина открыть сайт. Со временем посещаемые сайты поднимаются выше в поисковиках, а это означает еще больше посетителей.

Сделать жизнь лучше

Страны СНГ - одни из лидеров по низкой стоимости и доступности Интернета.