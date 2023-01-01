Зачем мне ваш сервис?

Наш сервис - это один из ваших инструментов. Он не уникален и не решает таких задач, которые нельзя решить
другими способами. И вы вправе выбирать, как достигать своих целей.
Давайте попробуем определить ваши цели. Неважно кто вы: расчетливый предприниматель, креативный разработчик или
маркетолог. Мы хотим верить, что вы любите свою компанию и желаете ей быстрого роста и популярности.
Автоматизация ускоряет и облегчает работу. Мы делаем так, чтобы администратор совершал операции в пару
кликов. И не рассказывал по телефону одно и то же.
Клиент звонит, спрашивает:
- А когда у вас свободно на этой неделе?
Как ему просто объяснить такое расписание?
Сэкономленное время тратьте на улучшение услуг, обучение или отдых.
Доброжелательный, отдохнувший
администратор, довольный своей работой и обучением.
Можно автоматизировать все самим? Да можно, но трудоемко, дольше и дороже. 1-2 года разработки небольшой команды и
бюджет — от 3-4 миллионов.
Проверьте результат недорого и уже сейчас.
В будущем вы всегда сможете
перейти на свое решение. Никаких обязательств перед нами нет.
Бронирование клиентом занимает пару минут. Попробуйте сами, сколько времени это займет у вас?
Клиент знает, что теперь у вас есть онлайн бронирование, и вы открыто, честно заявляете о свободном времени и ценах в Интернет.
Он может в любое время суток зарезервировать и оплатить. Как это повлияет на его отношение к вашему бренду?
Мы делаем наш продукт вашим, и вы вкладываетесь в развитие своего имени. На виджете нет надписи "Сделано с помощью Bukza".
Форма бронирования полностью меняется с помощью простого CSS, и становится частью вашего сайта.
Ваши клиенты понимают, что именно вы создали систему бронирования для их удобства. Они ценят это, рекомендуют вас друзьям.
Сделайте новый шаг в развитии компании.
Фотографии, номер телефона и цены уже есть на веб ресурсах: картах, поисковиках и агрегаторах.
Ради этого клиенту нет причин переходить на ваш сайт. Но все меняется, если на сайте всегда актуальная
информация о доступности и стоимости. Есть возможность забронировать - есть причина открыть сайт. Со временем посещаемые сайты поднимаются
выше в поисковиках, а это означает еще больше посетителей.
Оправдайте наличие сайта и сделайте его популярнее
Страны СНГ - одни из лидеров по низкой стоимости и доступности Интернета.
И число пользователей Интернет ежегодно увеличивается.
В РФ это число достигло 73%
на начало 2017 года.
Вы можете немного повысить уровень жизни этих людей, а может и увеличить их число.
Просто представляйте людям свои услуги прозрачно, честно и 24 часа в сутки. Используйте подходящие для этого инструменты.
Наша и ваша цель - своим примером повышать культуру обслуживания в своей стране.