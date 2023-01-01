Как я увижу, за какую цену клиент бронировал, если цены на услуги я изменил?

Если вы изменили цену, то в заказе на вкладке Расчет появится предупреждение о том, что цена изменилась.
В таком заказе отображаются цены, по которым было совершено бронирование.
Чтобы сравнить цену с настоящей, кликните в области бронирования.
На форме бронирования нажмите Сохранить.
После сохранения на вкладке Расчет отображена новая цена.
Предупреждение исчезло.
На вкладке Итог отображена прежняя цена.
И появилось предупреждение с синей линией.
Сумма заказа при этом не изменится.
Таким образом можете сравнивать цены.
Также на вкладке Расчет вы можете Обновить итог.
Тогда все предупреждения исчезнут, и итоговая сумма будет рассчитана по новым тарифам.