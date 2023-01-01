Как я увижу, за какую цену клиент бронировал, если цены на услуги я изменил?

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Если вы изменили цену, то в заказе на вкладке Расчет появится предупреждение о том, что цена изменилась.

В таком заказе отображаются цены, по которым было совершено бронирование.

Чтобы сравнить цену с настоящей, кликните в области бронирования.

На форме бронирования нажмите Сохранить.

После сохранения на вкладке Расчет отображена новая цена. Предупреждение исчезло.

На вкладке Итог отображена прежняя цена. И появилось предупреждение с синей линией.

Сумма заказа при этом не изменится.

Таким образом можете сравнивать цены.

Также на вкладке Расчет вы можете Обновить итог.

Тогда все предупреждения исчезнут, и итоговая сумма будет рассчитана по новым тарифам.