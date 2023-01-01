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Как администратору отсканировать код карты клиента для добавления скидки в заказ?

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Сканирование кодов продвижения доступно в наших мобильных приложениях для Android и iOS.
Просто кликните на кнопку сканирования справа от поля ввода кода, и код добавится в заказ.
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