Как быть, если я хочу показать клиенту свою платежную форму?

Откройте Параметры.
Перейдите на вкладку Настройки оплаты.
Выполните действия:
1. Укажите размер предоплаты.
2. Выставьте флаг Принимать другие способы оплаты.
3. При необходимости укажите инструкцию по оплате.
Она отображается в корзине заказа.
4. Укажите Адрес сайта.
Он будет открыт в iframe сразу после завершения заказа.
Здесь клиент будет вносить оплату.
В примере мы указали адрес для кнопки оплаты картой сервиса Яндекс.Деньги.
5. Укажите подходящую ширину и высоту.
6. Сохраните.
Проверьте результат.
В корзине клиента есть инструкция по оплате.
А после завершения заказа во фрейме появилась указанная страница.