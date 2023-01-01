Как быть, если я хочу показать клиенту свою платежную форму?

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Откройте Параметры. Перейдите на вкладку Настройки оплаты.

Выполните действия:

1. Укажите размер предоплаты.

2. Выставьте флаг Принимать другие способы оплаты.

3. При необходимости укажите инструкцию по оплате. Она отображается в корзине заказа.

4. Укажите Адрес сайта. Он будет открыт в iframe сразу после завершения заказа. Здесь клиент будет вносить оплату. В примере мы указали адрес для кнопки оплаты картой сервиса Яндекс.Деньги.

5. Укажите подходящую ширину и высоту.

6. Сохраните.

Проверьте результат.

В корзине клиента есть инструкция по оплате.

А после завершения заказа во фрейме появилась указанная страница.