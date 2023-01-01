Как настроить платежи картами с помощью сервиса PayAnyWay?

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Преимущества

Автоматическое подтверждение заказов.

Абонентская плата PayAnyWay - 0 руб.

Перечисление на банковский счет на следующий день без дополнительных комиссий.

Оплата сразу с виджета, без предварительной блокировки заказа. Перебронирование и оплата уже недоступных заказов исключены полностью.

Возможна предварительная авторизация (холдирование) средств (но не более 3-х дней), а также возврат авторизованных средств на карту без комиссии.

Важные моменты

Стандартная комиссия с платежей картами - 3.5% (2.7% PayAnyWay + 0.8% Bukza).

Доступно только юр.лицам и ИП, которые имеют расчетный счет в банке.

Подключение занимает в среднем 2 дня.

Решение от PayAnyWay подходит для юр.лиц с большими оборотами. Компаниям, которым требуется предавторизация и возврат средств на карту клиента.

Решение PayAnyWay выгоднее чем ЮMoney. В случае ЮMoney полная комиссия на получение и вывод средств в банк будет 5% + 15 рублей. У PayAnyWay всего 3.5%.

Порядок подключения

Бизнес. Для смены тарифа воспользуйтесь Перейдите на тариф. Для смены тарифа воспользуйтесь инструкцией

Анкета ИП

Анкета ООО Затем скачайте и заполните анкету клиента.