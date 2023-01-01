Как настроить платежи картами с помощью сервиса PayAnyWay?

Преимущества
- Автоматическое подтверждение заказов.
- Абонентская плата PayAnyWay - 0 руб.
- Перечисление на банковский счет на следующий день без дополнительных комиссий.
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Оплата сразу с виджета, без предварительной блокировки заказа.
Перебронирование и оплата уже недоступных заказов исключены полностью.
- Возможна предварительная авторизация (холдирование) средств (но не более 3-х дней), а также возврат авторизованных средств на карту без комиссии.
Важные моменты
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Стандартная комиссия с платежей картами - 3.5% (2.7% PayAnyWay + 0.8% Bukza).
- Доступно только юр.лицам и ИП, которые имеют расчетный счет в банке.
- Подключение занимает в среднем 2 дня.
Решение от PayAnyWay подходит для юр.лиц с большими оборотами.
Компаниям, которым требуется предавторизация и возврат средств на карту клиента.
Решение PayAnyWay выгоднее чем ЮMoney.
В случае ЮMoney полная комиссия на получение и вывод средств в банк будет 5% + 15 рублей.
У PayAnyWay всего 3.5%.
Перейдите на тариф Бизнес
.
Для смены тарифа воспользуйтесь инструкцией
.
Затем скачайте и заполните анкету клиента.
Заполненную анкету отправьте на support@bukza.com
.
В ответ мы пришлем вам информацию о дальнейших действиях.