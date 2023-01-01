Как сделать возврат при оплате через PayAnyWay?

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Оформить возврат можно через интерфейс Bukza.

Для начала убедитесь, что на вашем счете PayAnyWay есть нужная сумма для возврата. Откройте Параметры, перейдите на вкладку Настройки оплаты и нажмите Счет PayAnyWay.

В новой вкладке откроется информация о балансе. Баланс — это сколько всего средств поступило на счет, включая те средства, которые сейчас в процессе отправки на ваш расчетный счет. Доступный баланс — средства которые, пока не поставлены в очередь на отправку на расчетный счет. Поэтому их можно использовать для возврата.

Если средств не хватает, нажмите на Приостановить регулярный вывод средств.

После этого проверяйте доступный баланс. Когда сумма накопится, откройте заказ и перейдите на вкладку Платежи. Нажмите на Возврат.

После этого перейдите к настройкам счета PayAnyWay и снова запустите вывод средств.

Когда будете запускать вывод средств, обратите внимание на время. Если запустите, например, в 13:00, то деньги будут выводиться каждый день в 13:00. Поэтому, если хотите, чтобы деньги выводились в 9 утра, то включите вывод средств в 9:00.

PayAnyWay оформляет возврат сразу. Деньги обычно приходят в течение 3–5 дней, в зависимости от вашего банка. Иногда срок увеличивается до 30 суток.

Если у вас настроена печать чеков, то чек возврата автоматически не сформируется. Его нужно создать вручную.