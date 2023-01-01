Как настроить платежи картами с помощью сервиса ЮMoney?

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Преимущества

Автоматическое подтверждение заказов.

Доступно физическим лицам. Быстрое подключение.

Абонентская плата ЮMoney - 0 руб.

Комиссия с платежей картами ЮMoney - 2% (комиссия Bukza - 0%).

Пластиковая карта ЮMoney (привязанная к кошельку), комиссия на платежи с которой - 0%.

Заказ не блокируется в ожидании поступления оплаты. Бронирование происходит только по факту реальной оплаты.

Важные моменты

Перечисление денег на кошелек ЮMoney. У идентифицированного кошелька лимит на разовое пополнение 250 тысяч рублей.

Чтобы настроить интеграцию, ваш кошелек обязательно должен быть идентифицирован. Пройдите несложную идентификацию своего кошелька.

Комиссия 2% на вывод средств на банковский счет и 3% на получение наличных.

Клиент увидит предупреждение, что время не блокируется до оплаты. Он сможет легко убедиться в доступности заказа перед непосредственной оплатой. Однако теоретически все же возможна оплата уже недоступного заказа, хоть и маловероятна.

Недоступна авторизация (холдирование) средств на карте без фактического снятия.

На сайте ЮMoney при оплате выводится сообщение о том, что оплата производится физическому лицу, а не компании.

Решение от ЮMoney подходит, если вы хотите принимать деньги как физ.лицо. Также, если сумма платежей незначительна, то выгодно тратить полученные средства с пластиковой карты ЮMoney без комиссии.

Порядок подключения

Бизнес. Для смены тарифа воспользуйтесь 1. Перейдите на тариф. Для смены тарифа воспользуйтесь инструкцией

2. Создайте кошелек ( https://yoomoney.ru ), подтвердив телефон по смс-коду и пройдите идентификацию.

3. Войдите в аккаунт ЮMoney.

Отправлять HTTP-уведомления. 5. Отправьте номер кошелька и секрет нам на support@bukza.com . В ответ мы вышлем вам URL адрес для HTTP уведомлений. Укажите его в настройках кошелька и выставьте флаг

6. Настройте параметры платежей и при необходимости введите адрес страницы своего сайта для перехода после успешной оплаты (Success URL).

7. После этого протестируйте интеграцию на маленьких суммах (от 10 руб). Если все в порядке, выставите реальную стоимость.