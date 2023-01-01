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Как настроить платежи картами с помощью сервиса ЮMoney?

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Преимущества
  • Автоматическое подтверждение заказов.
  • Доступно физическим лицам. Быстрое подключение.
  • Абонентская плата ЮMoney - 0 руб.
  • Комиссия с платежей картами ЮMoney - 2% (комиссия Bukza - 0%).
  • Пластиковая карта ЮMoney (привязанная к кошельку), комиссия на платежи с которой - 0%.
  • Заказ не блокируется в ожидании поступления оплаты. Бронирование происходит только по факту реальной оплаты.
Важные моменты
  • Перечисление денег на кошелек ЮMoney. У идентифицированного кошелька лимит на разовое пополнение 250 тысяч рублей.
  • Чтобы настроить интеграцию, ваш кошелек обязательно должен быть идентифицирован. Пройдите несложную идентификацию своего кошелька.
  • Комиссия 2% на вывод средств на банковский счет и 3% на получение наличных.
  • Клиент увидит предупреждение, что время не блокируется до оплаты. Он сможет легко убедиться в доступности заказа перед непосредственной оплатой. Однако теоретически все же возможна оплата уже недоступного заказа, хоть и маловероятна.
  • Недоступна авторизация (холдирование) средств на карте без фактического снятия.
  • На сайте ЮMoney при оплате выводится сообщение о том, что оплата производится физическому лицу, а не компании.
Решение от ЮMoney подходит, если вы хотите принимать деньги как физ.лицо. Также, если сумма платежей незначительна, то выгодно тратить полученные средства с пластиковой карты ЮMoney без комиссии.

Порядок подключения

1. Перейдите на тариф Бизнес. Для смены тарифа воспользуйтесь инструкцией.
2. Создайте кошелек (https://yoomoney.ru), подтвердив телефон по смс-коду и пройдите идентификацию.
3. Войдите в аккаунт ЮMoney.
4. Перейдите к настройке уведомлений.
5. Отправьте номер кошелька и секрет нам на support@bukza.com. В ответ мы вышлем вам URL адрес для HTTP уведомлений. Укажите его в настройках кошелька и выставьте флаг Отправлять HTTP-уведомления.
6. Настройте параметры платежей и при необходимости введите адрес страницы своего сайта для перехода после успешной оплаты (Success URL).
7. После этого протестируйте интеграцию на маленьких суммах (от 10 руб). Если все в порядке, выставите реальную стоимость.
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