Как настроить платежи картами с помощью сервиса ЮMoney?

Преимущества
- Автоматическое подтверждение заказов.
- Доступно физическим лицам. Быстрое подключение.
- Абонентская плата ЮMoney - 0 руб.
- Комиссия с платежей картами ЮMoney - 2% (комиссия Bukza - 0%).
- Пластиковая карта ЮMoney (привязанная к кошельку), комиссия на платежи с которой - 0%.
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Заказ не блокируется в ожидании поступления оплаты.
Бронирование происходит только по факту реальной оплаты.
Важные моменты
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Перечисление денег на кошелек ЮMoney.
У идентифицированного кошелька лимит на разовое пополнение 250 тысяч рублей.
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Чтобы настроить интеграцию, ваш кошелек обязательно должен быть идентифицирован.
Пройдите несложную идентификацию своего кошелька.
- Комиссия 2% на вывод средств на банковский счет и 3% на получение наличных.
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Клиент увидит предупреждение, что время не блокируется до оплаты.
Он сможет легко убедиться в доступности заказа перед непосредственной оплатой.
Однако теоретически все же возможна оплата уже недоступного заказа, хоть и маловероятна.
- Недоступна авторизация (холдирование) средств на карте без фактического снятия.
- На сайте ЮMoney при оплате выводится сообщение о том, что оплата производится физическому лицу, а не компании.
Решение от ЮMoney подходит, если вы хотите принимать деньги как физ.лицо.
Также, если сумма платежей незначительна, то выгодно тратить полученные средства с пластиковой карты
ЮMoney без комиссии.
1. Перейдите на тариф Бизнес
.
Для смены тарифа воспользуйтесь инструкцией
.
2. Создайте кошелек (https://yoomoney.ru
), подтвердив телефон по смс-коду и пройдите идентификацию.
3. Войдите в аккаунт ЮMoney.
5. Отправьте номер кошелька и секрет нам на support@bukza.com
.
В ответ мы вышлем вам URL адрес для HTTP уведомлений.
Укажите его в настройках кошелька и выставьте флаг Отправлять HTTP-уведомления
.
6. Настройте параметры платежей и при необходимости введите адрес страницы своего сайта для перехода после успешной оплаты (Success URL).
7. После этого протестируйте интеграцию на маленьких суммах (от 10 руб).
Если все в порядке, выставите реальную стоимость.