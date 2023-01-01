Как мне сдать в аренду все заведение целиком?

У вас уже есть ресурс с одним совместным тарифом на несколько участников.
Например, кафе-бар, в котором есть 10 столов.
1. Создайте еще один тариф.
2. Введите Название и описание, если нужно.
3. Выберите тип тарифа Весь ресурс.
4. Укажите цену.
5. Сохраните.
Теперь при бронировании есть 2 тарифа.
На конфигурации это выглядит так:
Если требуется добавить описание для кнопки Совместные, то перейдите в настройки виджета и кликните Локализация.
Затем добавьте перевод с ключом RESERVATION__SHARED_DESCRIPTION.
На виджете это выглядит так:
Если забронировать Заведение целиком, столики исчезают.
И наоборот, если забронировать хоть один столик, исчезнет Заведение целиком.
Проверьте результат на виджете: