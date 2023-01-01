Как мне сдать в аренду все заведение целиком?

check_circle

У вас уже есть ресурс с одним совместным тарифом на несколько участников. Например, кафе-бар, в котором есть 10 столов.

1. Создайте еще один тариф.

2. Введите Название и описание, если нужно.

3. Выберите тип тарифа Весь ресурс.

4. Укажите цену.

5. Сохраните.

Теперь при бронировании есть 2 тарифа. На конфигурации это выглядит так:

Если требуется добавить описание для кнопки Совместные, то перейдите в настройки виджета и кликните Локализация. Затем добавьте перевод с ключом RESERVATION__SHARED_DESCRIPTION.

На виджете это выглядит так:

Если забронировать Заведение целиком, столики исчезают. И наоборот, если забронировать хоть один столик, исчезнет Заведение целиком.

Проверьте результат на виджете: