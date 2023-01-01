Как мне настроить детские тарифы дешевле, чем взрослые?

Откройте настройки ресурса.
Укажите общее количество участников.
Это общее число взрослых и детских тарифов.
Теперь создайте два совместных тарифа. Детский и Взрослый.
В детском тарифе цену укажите дешевле, чем во взрослом.
Если к бронированию доступны 20 взрослых и 20 детских билетов, то в обоих тарифах в поле Число участников выставьте — 20.
Получилась такая конфигурация.
Вы также можете разделить общее количество тарифов между взрослыми и детскими.
Например, разрешить к бронированию 5 детских и 15 взрослых тарифов.
Для этого укажите Число участников в детском тарифе — 5.
Во взрослом тарифе — 15.
В этом случае конфигурация выглядит так.
Этот пример можно посмотреть в действии.