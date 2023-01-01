Как пополнить баланс?

Кликните на Параметры на панели управления.
Нажмите Пополнить.
Заполните поля:
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Введите Сумму пополнения. Подождите, пока обновится Сумма к оплате снизу.
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Выберите способ оплаты. Например: VISA, MasterCard, МИР.
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Введите платежные данные и кликните Продолжить.
Деньги поступят на счет в течение одной минуты.
Комиссии за пополнение мы не берем.
Для безналичной оплаты пришлите на support@bukza.com
свои реквизиты.
Мы вышлем вам счет на оплату в течение рабочего дня.
Пополнение баланса произойдет сразу после поступления средств на наш расчетный счет.