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Как пополнить баланс?

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Кликните на Параметры на панели управления.
Нажмите Пополнить.
Заполните поля:
  • Введите Сумму пополнения. Подождите, пока обновится Сумма к оплате снизу.
  • Выберите способ оплаты. Например: VISA, MasterCard, МИР.
  • Введите платежные данные и кликните Продолжить.
Деньги поступят на счет в течение одной минуты. Комиссии за пополнение мы не берем.

Оплата банковским переводом

Для безналичной оплаты пришлите на support@bukza.com свои реквизиты. Мы вышлем вам счет на оплату в течение рабочего дня. Пополнение баланса произойдет сразу после поступления средств на наш расчетный счет.
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