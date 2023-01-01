Как пополнить баланс?

check_circle

Кликните на Параметры на панели управления.

Нажмите Пополнить.

Введите Сумму пополнения. Подождите, пока обновится Сумма к оплате снизу.

пополнения. Подождите, пока обновится снизу. Выберите способ оплаты. Например: VISA, MasterCard, МИР.

Введите платежные данные и кликните Продолжить. Заполните поля:

Деньги поступят на счет в течение одной минуты. Комиссии за пополнение мы не берем.

Оплата банковским переводом