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В чем отличие платных тарифов?

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Тариф Бизнес лучше Профессионального тарифа, потому что:
  • Вы сможете принимать оплату картами. Система сможет автоматически подтверждать заказ сразу после оплаты.
  • Клиенты будут получать письма с вашего e-mail, а не с no-reply@bukza.com. Клиенты смогут ответить вам на письмо, и вы получите ответ.
  • Вы сможете подключить синхронизацию с Google Calendar в обе стороны.
  • Вы сможете создать несколько сотрудников, гибко настроить их права доступа, назначать им заказы и присылать оповещения на их e-mail адреса.
  • Мы поможем настроить не один, а несколько ресурсов. Поможем со стилизацией виджета в CSS.
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