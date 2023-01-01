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В чем отличие платных тарифов?
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Тариф Бизнес
лучше Профессионального
тарифа, потому что:
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Вы сможете принимать оплату картами. Система сможет автоматически подтверждать заказ сразу после оплаты.
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Клиенты будут получать письма с вашего e-mail, а не с no-reply@bukza.com. Клиенты смогут ответить вам на письмо, и вы получите ответ.
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Вы сможете подключить синхронизацию с Google Calendar в обе стороны.
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Вы сможете создать несколько сотрудников, гибко настроить их права доступа, назначать им заказы и присылать оповещения на их e-mail адреса.
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Мы поможем настроить не один, а несколько ресурсов. Поможем со стилизацией виджета в CSS.