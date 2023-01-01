Что означают «100 клиентов» в Бесплатном тарифе?

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Вы можете протестировать виджет на бесплатном тарифе. За все время его смогут посетить 100 клиентов. Учитываются только посетители виджета, а не все посетители сайта или страницы соцсетей. Клиент, открывший виджет 1000 раз, засчитается за одного клиента.

Этого хватит примерно на две недели тестирования при слабой посещаемости виджета. Чтобы снять это ограничение перейдите на другой тарифный план.

Что будет когда они закончатся?

Если все 100 посетителей бесплатного тарифа израсходованы, то новые клиенты не смогут открыть виджет. Они увидят такие сообщения:

Те клиенты, которые уже открывали виджет, смогут его открыть и завершить бронирование.

Администратор даже после этого сможет работать с бронированиями. Перестанет работать только виджет на сайте и в соцсетях.