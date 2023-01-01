Как заносить бронирования, которые поступили по телефону?

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Сначала войдите в учетную запись Bukza. Откройте панель управления.

На панели управления кликните по одной из таблиц. Например, по таблице Заказы.

Откроется список заказов. Здесь же нажмите на кнопку Создать заказ.

Затем нажмите на кнопку Добавить бронирование.

Выберите ресурс и заполните параметры. Нажмите Продолжить, чтобы перейти в корзину заказа.

В корзину заказа можно добавить несколько бронирований. Для этого нажмите Добавить еще в заказ.

Для завершения заказа нужно закрыть статус «Корзина». Для этого введите контактные данные и нажмите Подтвердить.

Заказ завершен. Теперь ему присвоен статус «Подтверждено».

Таким образом вносите бронирования, которые поступают по телефону.