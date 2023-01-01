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Какие изображения можно загружать для своих ресурсов?
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После загрузки вы можете выбрать область размером 2 к 1. Перетаскивайте изображение, захватив его мышью. Используйте прокрутку для изменения масштаба.
Изображение сохраняется в размере 500px ширины на 250px высоты.
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