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Как мне выгрузить список всех бронирований за все время в Excel?

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Откройте таблицу Заказы. В ней должен быть уже выставлен фильтр - За все время. Перейдите в настройки этой таблицы и нажмите кнопку Экспорт в Excel.
Будет загружен xlsx файл со всеми выбранными колонками таблицы.
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