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Как мне выгрузить список всех бронирований за все время в Excel?
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Откройте таблицу
Заказы
. В ней должен быть уже выставлен фильтр -
За все время
. Перейдите в настройки этой таблицы и нажмите кнопку
Экспорт в Excel
.
Будет загружен xlsx файл со всеми выбранными колонками таблицы.
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