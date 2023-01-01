Зачем сканировать QR-код заказа? Как это делать?

При подтверждении бронирования клиент в письме или в соцсетях получит изображение QR кода.
Это изображение кодирует номер заказа.
При посещении клиент показывает этот код с устройства или в распечатанном виде.
Администратор сканирует этот код и сразу видит заказ клиента.
Нет необходимости вводить номер заказа или искать по контактам.
Для того, чтобы сканировать код необходимо установить мобильное приложение Bukza для Android или iOS.
Открыть его и войти в аккаунт. Открыть таблицу заказов и нажать кнопку сканирования кода:
Затем нужно просто навести камеру на код и приложение мгновенно покажет заказ на экране.