Зачем сканировать QR-код заказа? Как это делать?

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При подтверждении бронирования клиент в письме или в соцсетях получит изображение QR кода. Это изображение кодирует номер заказа.

При посещении клиент показывает этот код с устройства или в распечатанном виде. Администратор сканирует этот код и сразу видит заказ клиента. Нет необходимости вводить номер заказа или искать по контактам.

Для того, чтобы сканировать код необходимо установить мобильное приложение Bukza для Android или iOS. Открыть его и войти в аккаунт. Открыть таблицу заказов и нажать кнопку сканирования кода:

Затем нужно просто навести камеру на код и приложение мгновенно покажет заказ на экране.