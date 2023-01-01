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Что означают цвета на полосе времени?

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В настройках правила работы есть три параметра цвета:
  • Цвет свободного времени
  • Цвет частичной занятости
  • Цвет полной занятости
Выберите цвет частичной занятости немного темнее цвета свободного времени. В результате если останется даже одно место, то цвет не будет окрашен полностью в занятый цвет. На картинке на интервале с 5:00 до 10:00 осталось 1 место. Данный промежуток выглядит темнее, но не окрашен полностью в занятый цвет. А на интервале с 10:00 до 13:00 мест нет.
Если вы не желаете обозначать занятые места, то выберите цвет частичной занятости такой же как цвет свободного времени.
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