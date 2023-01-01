Что означают цвета на полосе времени?

В настройках правила работы есть три параметра цвета:
- Цвет свободного времени
- Цвет частичной занятости
- Цвет полной занятости
Выберите цвет частичной занятости немного темнее цвета свободного времени.
В результате если останется даже одно место, то цвет не будет окрашен полностью в занятый цвет.
На картинке на интервале с 5:00 до 10:00 осталось 1 место.
Данный промежуток выглядит темнее, но не окрашен полностью в занятый цвет.
А на интервале с 10:00 до 13:00 мест нет.
Если вы не желаете обозначать занятые места, то выберите цвет частичной занятости такой же как цвет свободного времени.