Могу ли я сдавать в аренду по суткам?

Да, это поддерживается.
В правилах работы нажмите Настроить время.
Затем нажмите Добавить период или откройте существующий для редактирования.
Укажите время работы ресурса Весь день.
Далее откройте существующий шаг для редактирования и измените на Посуточный шаг.
Если шагов нет, то нажмите Добавить шаг.
В настройках ресурса выставьте флаг Показывать только даты.
Обратите внимание на флаг Захватывать полный день окончания.
Если он выставлен, то при выборе дат
01.01—02.01 длительность будет считаться как 2 дня.
В обратном случае эти же даты будут считаться за 1 день.
Попробуйте сами забронировать на форме: