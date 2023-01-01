Могу ли я сдавать в аренду по суткам?

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Да, это поддерживается. В правилах работы нажмите Настроить время. Затем нажмите Добавить период или откройте существующий для редактирования. Укажите время работы ресурса Весь день.

Далее откройте существующий шаг для редактирования и измените на Посуточный шаг. Если шагов нет, то нажмите Добавить шаг.

В настройках ресурса выставьте флаг Показывать только даты.

Обратите внимание на флаг Захватывать полный день окончания. Если он выставлен, то при выборе дат

01.01—02.01 длительность будет считаться как 2 дня. В обратном случае эти же даты будут считаться за 1 день.

Попробуйте сами забронировать на форме: