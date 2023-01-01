У меня нестандартный график работы. Смогу ли я его настроить?

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Вы сможете настроить любой график работы.

Время работы задается так же гибко, как события в Google Calendar или Outlook.

Время работы в Bukza определяют Правила работы. Каждый ресурс может иметь до 32-х правил. Вы можете создать правила для рабочего и нерабочего времени.

Каждое правило имеет свое время работы. Оно состоит из Периодов работы. Периодов может быть сколько угодно.

Каждый период может иметь сложные правила повторения во времени.

Вы можете дать клиенту возможность выбрать время начала и окончания бронирования. Для этого в ресурсе типа Аренда есть настройка Шагов. Настраиваются они так же гибко, как и периоды.

Все эти параметры позволяют задать любое расписание работы, поскольку опираются на стандарт iCalendar . Он был задуман именно для описания любого возможного расписания.

Если у вас совпадает большинство параметров на правилах (тарифы, поля, компоненты цены и реакции), то вы можете копировать правила работы. В скопированном правиле останется изменить время.