Как перенести мое расписание с помощью файла .ics из Google Calendar и других календарных приложений?

Экспортируйте из вашего календарного приложения файл .ics.
Затем откройте календарь правила работы вашего ресурса в Bukza.
После этого перейдите к настройке календаря в формате iCalendar.
Рекомендуем скачать текущие настройки календаря Bukza в виде .ics файла, чтобы иметь возможность восстановить их.
И, наконец, загрузите .ics файл из вашего календарного приложения и нажмите Применить.
Если формат файла корректный, календарь сразу обновится.
Также вы можете при необходимости импортировать .ics файл из Bukza в ваше календарное приложение или в другой ресурс Bukza.
Для экспорта и импорта в Google Calendar воспользуйтесь инструкциями ниже:
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Откройте Google Calendar на компьютере.
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Кликните на значок шестеренки в правом верхнем углу и выберите Настройки.
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В меню слева кликните на имя требуемого календаря.
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Кликните Экспортировать календарь, чтобы скачать этот календарь в формате .ics.
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Откройте Google Calendar на компьютере.
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Кликните на значок шестеренки в правом верхнем углу и выберите Настройки.
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В меню слева выберите Импорт и экспорт.
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Кликните Экспортировать, чтобы скачать архив всех файлов ваших календарей в формате .ics.
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В настройках Google Calendar выберите Импорт и экспорт.
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В разделе Импорт кликните Выбрать файл с компьютера и найдите .ics файл.
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Выберите календарь, в который вы хотите добавить события из .ics файла.
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Кликните Импортировать.