Как перенести мое расписание с помощью файла .ics из Google Calendar и других календарных приложений?

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Экспортируйте из вашего календарного приложения файл .ics. Затем откройте календарь правила работы вашего ресурса в Bukza.

После этого перейдите к настройке календаря в формате iCalendar.

Рекомендуем скачать текущие настройки календаря Bukza в виде .ics файла, чтобы иметь возможность восстановить их.

И, наконец, загрузите .ics файл из вашего календарного приложения и нажмите Применить.

Если формат файла корректный, календарь сразу обновится.

Также вы можете при необходимости импортировать .ics файл из Bukza в ваше календарное приложение или в другой ресурс Bukza.

Для экспорта и импорта в Google Calendar воспользуйтесь инструкциями ниже:

Экспорт одного календаря

Откройте Google Calendar на компьютере. Кликните на значок шестеренки в правом верхнем углу и выберите Настройки. В меню слева кликните на имя требуемого календаря. Кликните Экспортировать календарь, чтобы скачать этот календарь в формате .ics.

Экспорт всех календарей

Откройте Google Calendar на компьютере. Кликните на значок шестеренки в правом верхнем углу и выберите Настройки. В меню слева выберите Импорт и экспорт. Кликните Экспортировать, чтобы скачать архив всех файлов ваших календарей в формате .ics.

Импорт