Bukza
arrow_back_iosВопросы
help

Как перенести мое расписание с помощью файла .ics из Google Calendar и других календарных приложений?

check_circle
Экспортируйте из вашего календарного приложения файл .ics. Затем откройте календарь правила работы вашего ресурса в Bukza.
После этого перейдите к настройке календаря в формате iCalendar.
Рекомендуем скачать текущие настройки календаря Bukza в виде .ics файла, чтобы иметь возможность восстановить их.
И, наконец, загрузите .ics файл из вашего календарного приложения и нажмите Применить.
Если формат файла корректный, календарь сразу обновится.
Также вы можете при необходимости импортировать .ics файл из Bukza в ваше календарное приложение или в другой ресурс Bukza.
Для экспорта и импорта в Google Calendar воспользуйтесь инструкциями ниже:

Экспорт одного календаря

  1. Откройте Google Calendar на компьютере.
  2. Кликните на значок шестеренки в правом верхнем углу и выберите Настройки.
  3. В меню слева кликните на имя требуемого календаря.
  4. Кликните Экспортировать календарь, чтобы скачать этот календарь в формате .ics.

Экспорт всех календарей

  1. Откройте Google Calendar на компьютере.
  2. Кликните на значок шестеренки в правом верхнем углу и выберите Настройки.
  3. В меню слева выберите Импорт и экспорт.
  4. Кликните Экспортировать, чтобы скачать архив всех файлов ваших календарей в формате .ics.

Импорт

  1. В настройках Google Calendar выберите Импорт и экспорт.
  2. В разделе Импорт кликните Выбрать файл с компьютера и найдите .ics файл.
  3. Выберите календарь, в который вы хотите добавить события из .ics файла.
  4. Кликните Импортировать.
Не нашли ответа на ваш вопрос?
Задайте его нам на
mail_outline support@bukza.com
Контакты Справка Идеи Правила Приватность
© 2016—2024
bukza.ru
GLOBAL VERSION